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اختفاء صحافي إيراني معارض في تركيا.. ومخاوف من اختطافه

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من اسطنبول - فرانس برس

اختفاء صحافي إيراني معارض في تركيا.. ومخاوف من اختطافه

واشنطن - بندر الدوشي

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أثار اختفاء صحفي إيراني معارض لجأ إلى تركيا قبل تسع سنوات، مخاوف من أنه ضحية أخرى لعمليات المخابرات الإيرانية التي تنشط في المنطقة.

واختفى محمد باقر مرادي، الذي طلب اللجوء الى تركيا بعد فراره من إيران في 30 مايو / أيار.

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من جانبه، يعتقد والد محمد باقر مرادي أن نجله قد اختطفه عملاء إيرانيون خصوصا وأنها كانت تتبعه لفترة في العاصمة أنقرة.

وقدمت عائلته شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام التركي المحلي.

وفي عام 2013 ، حكم النظام على مرادي بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "التجمع غير القانوني والتواطؤ ضد الأمن القومي".

وبالنسبة للمعارضين الإيرانيين، أصبحت تركيا ملاذًا آمنًا أو نقطة عبور للوصول إلى الدول الأوروبية.

كما يوفر نظام السفر المتبادل بدون تأشيرة بين إيران وتركيا للإيرانيين فرصة للبقاء والتنقل بحرية لمدة تصل إلى 90 يومًا في تركيا.

عمليات إرهابية في تركيا

من جهته قال أوبي شهبندر محلل دفاعي وأمني لصحيفة Arab news من الواضح أن عملاء المخابرات الإيرانية ما زالوا ينفذون عمليات إرهابية وعمليات خطف تستهدف تركيا.

وأضاف أن استمرار الإيرانيين في شن هجمات سافرة يظهر مدى قلة اهتمام طهران بالمعايير الدولية واحترام السيادة.

هذا ونجح عملاء المخابرات الإيرانية الذين أنشأوا شبكات تجسس في البلاد في اختطاف أو اغتيال المعارضين والمنشقين على الرغم من الالتزامات الثنائية بين البلدين للتعاون ضد الاتجار بالبشر والإرهاب.

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