مظاهرات ضد الفقر.. المتقاعدون يعودون للشارع في إيران

استأنف المتقاعدون وأصحاب المعاشات الإيرانيون في مختلف محافظات البلاد، احتجاجاتهم ضد الفقر وارتفاع الأسعار بالتزامن مع احتجاجات فئات أخرى، اليوم الاثنين، فيما تواصل السلطات تجاهل مطالبهم.

فمنذ أشهر طويلة يحتج المتقاعدون على الارتفاع الهائل في الأسعار وعدم التكافؤ بين رواتبهم والتضخم المتصاعد، مطالبين بالتنفيذ الكامل لخطة التساوي في دفع المعاشات، وتنفيذ التأمين التكميلي، والسداد التكميلي للمصروفات الطبية، ومعالجة مطالبات المتقاعدين التي لم تتحقق رغم تكرار المظاهرات والاحتجاجات.

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شعارات ضد الحكومة

فيما شهدت المدن الكبرى في مختلف محافظات البلاد تجمعات للمتقاعدين ورددوا شعارات ضد الحكومة والبرلمان بسبب عدم تلبية مطالبهم التي يعتبرونها ملحة نتيجة للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد.

إلى ذلك، شهدت أصفهان وسط البلاد وتبريز عاصمة أذربيجان الشرقية بشمال غرب إيران والأهواز بجنوب الغرب وأراك في الوسط وشيراز عاصمة فارس جنوبي إيران ورشت عاصمة جيلان على بحر قزوين وكرمانشاه غربي إيران ومدن أخرى، مظاهرات واحتجاجات للمتقاعدين وأصحاب المعاشات.

احتجاجات الغلاء في الأهواز

بالتزامن، خرج أهالي مدينة تستر (شوشتر) في شمال غرب الأهواز احتجاجا على الغلاء والظروف المعيشية الصعبة.

يذكر أن البلاد كانت شهدت على مدى أسبوع الشهر الماضي (مايو 2022)، موجة احتجاجات عارمة في العديد من المدن ضد الغلاء، وارتفاع الأسعار، لاسيما المنتجات التي تعتمد على القمح، بعد أن تهافت المواطنون إلى المحال التجارية، واصطفوا في طوابير طويلة لشراء احتياجاتهم عقب إعلان الحكومة رفع الدعم.