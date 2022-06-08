إيران: قدمنا للولايات المتحدة مقترحاً جديداً لإحياء الاتفاق النووي
وأضاف: "قدمنا قبل يومين حزمة مقترحات جديدة لفتح الطريق أمام مفاوضات فيينا"
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأربعاء إن بلاده قدمت إلى الولايات المتحدة مقترحاً جديداُ لإحياء الاتفاق النووي.
وأضاف: "قدمنا قبل يومين حزمة مقترحات جديدة لفتح الطريق أمام مفاوضات فيينا". وتابع: "لن نترك التفاوض وقرار وكالة الطاقة الذرية ضغط سياسي".
وأعلن وزير الخارجية الإيراني أن طهران ستنفذ حزمة من الإجراءات خلال الساعات المقبلة في إطار قانون البرلمان لخرق الاتفاق النووي.
طهران: اتخذنا قرارا بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية#العربية pic.twitter.com/fI22uGjlRt— العربية (@AlArabiya) June 8, 2022
حل القضايا العالقة
وقال مندوب السعودية الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الأربعاء، إن إيران تواصل نهجها غير الواضح في تقديم تفسيرات ليس لها مصداقية مستغلة صبر الدول الأعضاء لتطوير برنامجها النووي.
ودعت السعودية إيران للتعاون مع الوكالة وحل القضايا العالقة دون مماطلة نأمل من الدول الأعضاء في مجلس المحافظين تقديم كامل الدعم للوكالة ومديرها.
فيما طالبت الولايات المتحدة إيران بضرورة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير مؤكدة أنها لا تقدم مشروع القرار ضد إيران في الوكالة الذرية بهدف التصعيد.
وقالت المندوبة الأميركية أمام مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء إن المجلس يتمتع بمسؤولية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمحاسبة إيران على عدم الوفاء بالتزاماتها النووية.
وأضافت "لذلك نحن نرعى مشروع قرار مع الدول الأوروبية الثلاث يدعو إيران للوفاء العاجل بالتزاماتها النووية.. ولا نريد تصعيدا مع إيران بل توضيح المسائل العالقة".
حجبت إيران كاميراتي مراقبة تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأحد مواقعها النووية، وفق ما أورد التلفزيون الرسمي، الأربعاء. ولم يحدد التقرير الموقع.
ولم تقر الوكالة - ومقرها فيينا- على الفور بالتحرك الإيراني، كما لم ترد على طلب بالتعليق.
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