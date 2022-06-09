الغرب يدعو إيران للوفاء بالتزاماتها دون إبطاء

حضّت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأربعاء، في بيان مشترك إيران على "الوفاء بالتزاماتها القانونية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" إثر تبني الهيئة قراراً انتقدت فيه عدم تعاون طهران معها، فيما اعتبرت الخارجية الفرنسية عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمرا مقلقا.

ورحّبت وزارات خارجية الدول الأربع في بيان مشترك بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي جاء "ردا على عدم تعاون إيران بشكل كافٍ" معها في ما يتعلق بـ"ضمانات جدية وعالقة" على صعيد أنشطتها النووية.

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وجاء في البيان المشترك أن "تصويت الغالبية الساحقة في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوجّه إلى إيران رسالة لا لبس فيها بوجوب أن تتقيّد بالتزاماتها على صعيد الضمانات، وأن تقدّم إيضاحات ذات مصداقية من الناحية التقنية حول ضمانات عالقة".

وتابعت الدول الأربع في البيان "نحض إيران على الاستجابة لدعوة المجتمع الدولي لها للوفاء بالتزاماتها والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتقديم توضيح كامل وحل المسائل من دون تأخير".

وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبنى مساء الأربعاء بغالبية ساحقة قرارا ينتقد رسميا عدم تعاون إيران مع الهيئة، وفق ما كشفت مصادر دبلوماسية.

وهذا النص الذي قدمته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) هو أول انتقاد لطهران تصوّت عليه وكالة الأمم المتحدة منذ يونيو 2020، على خلفية تسريع البرنامج النووي الإيراني وتوقف المفاوضات الرامية إلى إحياء اتفاق العام 2015.