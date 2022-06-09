إيران: نتوقع إعادة اليونان لشحنة النفط المُصادرة كاملة

أفاد السفير الإيراني لدى اليونان بأن بلاده تتوقع إعادة الشحنة النفطية التي صادرتها أثينا بالكامل، بعد أن أصدرت محكمة يونانية حكماً يلغي القرار الأصلي المتعلق بالمصادرة.
وأوضح السفير أحمد نادري على حساب السفارة الإيرانية في اليونان عبر تويتر أن "محكمة الاستئناف اليونانية ستلغي الحكم الأولي، بشأن مصادرة النفط الإيراني وإعادة الشحنة كاملة".
كما أضاف أن "الأمر سيظل على جدول أعمال مشاورات مكثفة بين البلدين لحين التأكد من التطبيق الكامل للحكم".
إلغاء قرار المصادرة
وكانت محكمة يونانية ألغت حكماً قضائياً سابقاً صدر في أبريل الماضي، وسمح للولايات المتحدة بمصادرة جزء من شحنة نفط إيرانية من ناقلة ترفع علم إيران قبالة سواحل اليونان.
فيما لم يتم بعد الإعلان عن قرار المحكمة الأخير.
وأثارت الواقعة رد فعل غاضبا من طهران إذ احتجزت قوات الحرس الثوري الشهر الماضي ناقلتين يونانيتين في الخليج بعد تحذير من طهران بأنها ستتخذ "إجراءات عقابية" ضد أثينا.
تحمل خاماً إيرانياً
يذكر أنه في 19 أبريل احتجزت السلطات اليونانية قبالة جزيرة إيفيا ناقلة النفط الروسية "بيغاس" (تغيّر اسمها بعد أيام إلى "لانا") تحمل شحنة من الخام الإيراني، وذلك تنفيذاً لعقوبات صادرة من الاتحاد الأوروبي على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا.
أتت تلك الخطوة تنفيذاً لتشديد العقوبات الأميركية والغربية على روسيا، جراء العملية التي أطلقتها في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي من جهة، ومن جهة أخرى تماشياً مع العقوبات التي لا تزال تفرضها واشنطن على طهران، لاسيما في ما يتعلق بالنفط، منذ انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي الموقع عام 2018.
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