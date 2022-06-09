بلينكن يحذر إيران.. "أزمة نووية ومزيد من العزلة"

حذرت الولايات المتحدة اليوم الخميس، من أن "الاستفزازات" الأخيرة لطهران في الملف النووي قد تتسبب بـ "أزمة نووية خطيرة" وبـ "مزيد من العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران".

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان أن بلاده "تواصل حض إيران على أن تختار طريق الدبلوماسية ونزع فتيل التصعيد"، بحسب ما نقلت وكالة :فرانس برس".

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أتى تعليق الوزير الأميركي رداً على قرار إيران وقف عمل 27 كاميرا لمراقبة أنشطتها النووية بعد تبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ينتقدها على عدم تعاونها.

فصل 27 كاميرا مراقبة

وكان مدير عام الوكالة الذرية رفائيل غروسي كشف أن إيران أبلغته في رسالة أنها تعتزم فصل 27 كاميرا مراقبة ومعدات رقابة أخرى تابعة للوكالة من مواقعها النووية.

كما أوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم أن السلطات الإيرانية بدأت بتلك الاجراءات اليوم، مضيفاً أنه لا يدرك كم سيستغرق الوقت لتفكيك أو فصل كل تلك الأدوات.

أتت خطوة إيران هذه بمثابة رد إضافي على القرار الذي صدر بإجماع ساحق أمس عن مجلس المحافظين، وانتقد طهران لإخفاقها في تفسير آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في 3 مواقع غير معلنة.

طهران تنتقد

فيما انتقدت الخارجية الإيرانية بقوة هذا القرار الذي قدمته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، وأقره مجلس محافظي الوكالة أمس بأغلبية 30 عضوا من أصل 35.

وقبل تبني القرار المذكور كانت طهران بادرت أيضا إلى وقف عمل كاميرتين وضعتهما الوكالة لمراقبة أنشطتها النووية، بحسب ما نقلت فرانس برس.

يذكر أن قرار مجلس المحافظين يعد أول انتقاد رسمي لطهران تصوّت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ يونيو 2020، على خلفية تسريع البرنامج النووي وتوقف المفاوضات الرامية إلى إحياء اتفاق النووي، منذ مارس الماضي، بعد جولات ماراتونية انطلقت في العاصمة النمساوية في أبريل من العام الماضي (2021).