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على خطى عبادان.. قتلى وجرحى بانهيار مبنى غرب إيران

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انهيار مبنى في إيران Kermanshah
من فيديو انهيار المبنى غرب إيران اليوم

على خطى عبادان.. قتلى وجرحى بانهيار مبنى غرب إيران

المبنى مؤلف من 3 طوابق ويقع في بلدة نوسود بمقاطعة باوه في محافظة كرمانشاه

دبي - العربية.نت

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بعد مرور أسبوعين تقريباً على انهيار مبنى عبادان جنوب إيران الشهر الماضي، مخلّفاً عشرات القتلى، انهار مبنى آخر غرب البلاد اليوم.

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في التفاصيل، أعلن الناطق باسم خدمات الطوارئ الإيرانية مجتبي خالدي للتلفزيون الحكومي، أن هناك قتيلين و4 مصابين ومفقود واحد على الأقل حتى الآن.

تسرب للغاز

فيما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية، أن المبنى المؤلف من 3 طوابق والواقع في بلدة نوسود في مقاطعة باوه في محافظة كرمانشاه، انهار إثر تسرب للغاز، وذلك نقلا عن حاكم باوه أردشير رستمي.

جاء هذا بعدما أعلنت السلطات الأسبوع الماضي، ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى مدينة عبادان جنوب غربي إيران إلى 43 قتيلاً.

في حين رجّحت التقديرات بعيد الحادث، بأن يصل العدد الإجمالي للمفقودين إلى 38.

احتجاجات ملأت المدن

كما دفع انهيار المبنى المئات في عبادان ومدن أخرى من الأهواز، إضافة إلى بعض المناطق الأخرى في إيران، للنزول إلى الشوارع في تحركات مسائية خلال الأيام الماضية، حدادا على الضحايا وتضامنا مع عائلاتهم، وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة، وفق الإعلام المحلي.

إلى أن أعلنت السلطات توقيف 13 شخصا، من بينهم رؤساء بلديات سابقون على خلفية الحادث.

يشار إلى أن المبنى المؤلف من 15 طابقا انهار في 23 مايو، بينما كان رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق اندلع فيه، متسبّبا بإحدى أسوأ الكوارث الناتجة عن حوادث مماثلة منذ أعوام.

كما أعاد هذا الانهيار إلى الأذهان حادثة وقعت مطلع العام 2017، تمثّلت بانهيار مبنى "بلاسكو" في وسط طهران، وهو مركز تجاري يعود تاريخه إلى أوائل الستينيات.

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