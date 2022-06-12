أنباء عن احتجاز طائرة تابعة لماهان إير بالأرجنتين.. والشركة تنفي
تلفزيون إيراني: مسؤول بشركة "ماهان إير" ينفي علاقة الشركة بالطائرة المُصادَرة في الأرجنتين
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، تديرها الدولة، اليوم الأحد، أن حكومة الأرجنتين احتجزت طائرة من طراز بوينغ 747 مملوكة لشركة "ماهان إير" الإيرانية ومؤجرة لشركة طيران فنزويلية مملوكة للدولة في مطار بوينس آيرس.
ولم يصدر تأكيد رسمي للتقرير الذي بثه التلفزيون الرسمي ووكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية.
هذا وأفادت بعض وسائل الإعلام الإيرانية بأن الطائرة التي وردت أنباء عن احتجازها في الأرجنتين، اليوم الأحد، لا علاقة لها بشركة "ماهان إير".
ونقلت وسائل الإعلام عن مدير العلاقات العامة بشركة "ماهان" أن الطائرة المشار إليها مملوكة لفنزويلا وليس لها علاقة بالشركة. وأشارت إلى تقارير إعلامية إسبانية نقلت عن وزير الأمن الأرجنتيني أن طائرة من طراز بوينغ 747 تابعة لشركة "ماهان إيرلاينز" ومؤجرة لفنزويلا، احتُجرت بأمر من الولايات المتحدة وصودرت جوازات سفر أفراد طاقمها الإيرانيين الخمسة.
وتربط إيران وفنزويلا علاقات وثيقة. وذكر التلفزيون الإيراني أن البلدين وقعا، أمس السبت، خطة تعاون مدتها 20 عاما.
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