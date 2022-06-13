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إصابة 81 شخصا جراء انفجار في مصنع بجنوب إيران

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انفجار إيران
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نووي إيران

إصابة 81 شخصا جراء انفجار في مصنع بجنوب إيران

إعلام إيراني: أغلب الإصابات كانت بالتسمم بسبب انفجار داخل مصنع كربونات الصوديوم

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أصيب 81 شخصا جراء انفجار في مصنع بجنوب إيران مساء الاثنين.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن أغلب الإصابات كانت بالتسمم بسبب انفجار داخل مصنع كربونات الصوديوم.

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