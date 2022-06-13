إصابة 81 شخصا جراء انفجار في مصنع بجنوب إيران

"بقايا بشرية" بمنطقة البحث عن صحافي بريطاني مفقود بالأمازون

فُقد أثر دوم فيليبس ومرافقه قبل أسبوع.. والرئيس البرازيلي أعلن اليوم العثور على بقايا بشرية بينما أكدت أسرة الصحافي العثور على جثتين