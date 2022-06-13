نووي إيران
إصابة 81 شخصا جراء انفجار في مصنع بجنوب إيران
إعلام إيراني: أغلب الإصابات كانت بالتسمم بسبب انفجار داخل مصنع كربونات الصوديوم
أصيب 81 شخصا جراء انفجار في مصنع بجنوب إيران مساء الاثنين.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن أغلب الإصابات كانت بالتسمم بسبب انفجار داخل مصنع كربونات الصوديوم.
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