إعلام إيراني: وفاة عالم فضاء أثناء عمله بقاعدة جوية شمال البلاد
إعلام إسرائيلي: محمد عبدوس يعمل بمجال تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية
أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية بوفاة عالم فضاء أثناء عمله في قاعدة سمنان الجوية شمال إيران.
يأتي ذلك فيما قال إعلام إسرائيلي إن محمد عبدوس يعمل بمجال تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.
وتأتي وفاة عبدوس بعد أقل من 24 ساعة من وفاة علي كماني، وهو عضو آخر في وحدة الفضاء الجوي بالقوات الجوية، في حادث سيارة في مدينة خمين بمحافظة "مركزي" وسط طهران.
وقد أفاد الحرس الثوري الإيراني بالمحافظة المركزية بمقتل كماني "خلال مهمة بحادث مروري" في مدينة خمين. ولم يوضح الحرس الثوري الإيراني ما هي مهمته التي كان يتابعها.
وفي الأسابيع الأخيرة، تم اغتيال العقيد حسن صياد خُدائي، أحد قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مما أدى إلى مقتله. ووردت أنباء لاحقاً عن مقتل علي إسماعيل زاده، أحد أفراد فيلق القدس، جراء سقوطه من شرفة منزله في كرج.
كما سلطت الأضواء على وفاة أيوب انتظاري عالم صناعة الطيران، ووصفه محافظ يزد بأنه "شهيد".
كما أفادت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بوفاة كامران ملابور، العالم الشاب الذي كان يعمل في موقع نطنز النووي.
-
احتدام حرب الشوارع في سيفيرودونيتسك.. وزيلينسكي: الوضع خطيرقائد الجيش الأوكراني: القتال النشط ضد روسيا ممتد على أكثر من 1000 كيلومتر.. ومسؤولون أوكرانيون: الجيش الروسي نسف جسرا حيويا مما أدى إلى قطع طريق إجلاء محتمل للمدنيين العرب والعالم
-
بهدف مكافحة الخرافة.. شباب يمنيون يقتحمون بيوتا مسكونة بالجنأطلقوا هاشتاغات تحدي الوهم لمكافحة الخرافة.. ووجهوا نداءات لأصحاب المنازل والمباني المسكونة بالجن لاقتحامها والنوم فيها وبث فيديوهات من داخلها لكسر الخرافة ونفي كل ما يشاع عنها سوشيال ميديا
-
عصير لذيذ يمكن أن يساعد المصابين بأمراض القلب التاجيةكوب من عصير الشمندر يوميًا يقلل من الالتهابات الضارة عن طريق زيادة مستويات أكسيد النيتريك صحة
-
دقق جيدا.. فقد تكتشف طبيعتك الحقيقية ونهجك بالحياة!صورة مركبة تحتوي على عدة حيوانات وقد تحمل عدة تفسيرات لشخصيتك بحسب ما تراه أولا! الأخيرة