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إعلام إيراني: وفاة عالم فضاء أثناء عمله بقاعدة جوية شمال البلاد

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العالم الفضاء الإيراني محمد عبدوس
ميليشيات إيران

إعلام إيراني: وفاة عالم فضاء أثناء عمله بقاعدة جوية شمال البلاد

إعلام إسرائيلي: محمد عبدوس يعمل بمجال تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

دبي - قناة العربية

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أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية بوفاة عالم فضاء أثناء عمله في قاعدة سمنان الجوية شمال إيران.

يأتي ذلك فيما قال إعلام إسرائيلي إن محمد عبدوس يعمل بمجال تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وتأتي وفاة عبدوس بعد أقل من 24 ساعة من وفاة علي كماني، وهو عضو آخر في وحدة الفضاء الجوي بالقوات الجوية، في حادث سيارة في مدينة خمين بمحافظة "مركزي" وسط طهران.

علي كماني
علي كماني

وقد أفاد الحرس الثوري الإيراني بالمحافظة المركزية بمقتل كماني "خلال مهمة بحادث مروري" في مدينة خمين. ولم يوضح الحرس الثوري الإيراني ما هي مهمته التي كان يتابعها.

صورة عقيد الحرس الثوري الذي اغتيل في طهران صياد خدائي في العاصمة الإيرانية
صورة عقيد الحرس الثوري الذي اغتيل في طهران صياد خدائي في العاصمة الإيرانية

وفي الأسابيع الأخيرة، تم اغتيال العقيد حسن صياد خُدائي، أحد قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مما أدى إلى مقتله. ووردت أنباء لاحقاً عن مقتل علي إسماعيل زاده، أحد أفراد فيلق القدس، جراء سقوطه من شرفة منزله في كرج.

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كما سلطت الأضواء على وفاة أيوب انتظاري عالم صناعة الطيران، ووصفه محافظ يزد بأنه "شهيد".

كما أفادت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بوفاة كامران ملابور، العالم الشاب الذي كان يعمل في موقع نطنز النووي.

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