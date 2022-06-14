من موقع المحاولات الفاشلة.. إيران تستعد لإطلاق صاروخ للفضاء

يبدو أن إيران تستعد لإطلاق فضائي الثلاثاء، إذ أظهرت صور أقمار اصطناعية صاروخا على منصة إطلاق بمنطقة ريفية في الصحراء، وذلك في حين ما تزال التوترات على أشدها بشأن برنامج طهران النووي.

New #satelliteimagery from June 14, 2022 reveal probable #launch activities in progress at the Imam Khomeini Space Center southeast of #Semnan, #Iran. At the launch pad, a rocket is on a transporter preparing to be erected by a heavy-lift crane & stacked at the launch tower. pic.twitter.com/v7brdQUNkF — Maxar Technologies (@Maxar) June 14, 2022

الصور التي التقطتها شركة ”ماكسار تكنولوجيز” أظهرت منصة إطلاق في ”ميناء الإمام الخميني الفضائي” بمحافظة سمنان الريفية الإيرانية، وهو موقع لمحاولات فاشلة متكررة لوضع قمر اصطناعي في المدار.

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صاروخ على ناقلة

كما أظهرت مجموعة من الصور صاروخا على ناقلة خلال الاستعداد لرفعه ووضعه على منصة الإطلاق.

فيما لم تعترف إيران بإطلاق مرتقب في الميناء الفضائي. ولم ترد بعثتها لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب للتعليق.

7 أقمار

بيد أن وكالة الأنباء الرسمية ”إرنا” التي تديرها الدولة، قالت في مايو/أيار إن إيران سيكون لديها على الأرجح سبعة أقمار اصطناعية محلية الصنع جاهزة للإطلاق بحلول نهاية السنة الفارسية في مارس/آذار 2023.

وفي مطلع العام الجاري أطلقت إيران صاروخا إلى الفضاء، لكن متحدثا باسم وزارة الدفاع الإيرانية، قال في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، حينها إن الصاروخ الذي أطلقته إيران إلى الفضاء، فشل في وضع ثلاثة أجهزة بحثية في المدار، لعدم قدرة الصاروخ على بلوغ السرعة المطلوبة.