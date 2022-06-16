إيران تحتجز سفينة في الخليج تتهمها بنقل "وقود مهرب"

ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، اليوم الخميس، أن السلطات احتجزت سفينة في المياه المحيطة بجزيرة كيش في الخليج.

وادعت إيران أن هذه السفينة "تنقل 90 ألف لتر من الوقود المهرب".

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وأضافت الوكالة أن ربان السفينة وخمسة آخرين من أفراد الطاقم صدرت ضدهم أوامر اعتقال جنائية وألقي القبض عليهم.

وتكافح إيران، التي تبيع الوقود بأقل الأسعار على مستوى العالم بسبب الدعم الكبير وتراجع حاد في قيمة عملتها، تزايد عمليات تهريب الوقود براً وبحراً.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في 27 مايو احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في الخليج لارتكابهما "مخالفات" لم يحددها.

وجاء القرار حينها إثر نزاع مع اليونان حول ناقلة نفط روسية تحمل نفطاً إيرانياً احتجزتها أثينا.

هذا وأمرت محكمة يونانية الثلاثاء الماضي بـ"منع مؤقت لمغادرة" السفينة الروسية رغم رفع الحجز عن السفينة التي أوقفت قبل أسابيع بناء على طلب الولايات المتحدة.

واحتجزت السلطات اليونانية الناقلة الروسية "بيغاس" في 19 أبريل قبالة جزيرة إيبويا بموجب العقوبات الأوروبية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وغُيّرت تسمية السفينة بعد ذلك بأيام إلى "لانا".

وذكرت تقارير حينذاك أن الناقلة تحمل 115 ألف طن من النفط الإيراني.

ثم وضعت اليونان يدها على النفط بناء على طلب القضاء الأميركي وبدأ نقله إلى سفينة مستأجرة من قبل واشنطن التي تفرض عقوبات على صادرات نفط طهران.