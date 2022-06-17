اتهامات إسرائيلية لشركتي طيران إيرانيتين بتهريب الأسلحة

أعربت السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس عن قلقها حيال نشاطات شركتي طيران إيرانيّتَين في أميركا اللاتينية، مشيدةً باحتجاز الأرجنتين الأسبوع الماضي طائرة على متنها طاقم إيراني.

وقالت السفارة الإسرائيلية في بيان، إن بلادها قلقة بشأن نشاطات شركتي "ماهان إير" و"فارس إير قشم" في أميركا اللاتينية.

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وأضافت السفارة أن الشركتين "متورّطتان في تهريب أسلحة ونقل أشخاص ومعدّات تعمل لصالح "فيلق القدس" الخاضع لعقوبات من الولايات المتحدة.

والأحد الماضي، ذكرت وسائل إعلام إيرانية تديرها الدولة أن حكومة الأرجنتين احتجزت طائرة من طراز بوينغ 747 مملوكة لشركة "ماهان إير" الإيرانية ومؤجرة لشركة طيران فنزويلية مملوكة للدولة في مطار بوينس آيرس. ولم يصدر تأكيد رسمي للتقرير الذي بثه التلفزيون الرسمي ووكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية.

من جهتها، أكدت الحكومة الأرجنتينية احتجاز طائرة شركة "ماهان إير" الإيرانية امتثالا للعقوبات الأميركية، كما أكدت اعتقال 5 إيرانيين من طاقم الطائرة المحتجزة.

وتزامنا، أفادت بعض وسائل الإعلام الإيرانية بأن الطائرة التي وردت أنباء عن احتجازها في الأرجنتين، الأحد الماضي، لا علاقة لها بشركة "ماهان إير".

ونقلت وسائل الإعلام عن مدير العلاقات العامة بشركة "ماهان" أن الطائرة المشار إليها مملوكة لفنزويلا وليس لها علاقة بالشركة. وأشارت إلى تقارير إعلامية إسبانية نقلت عن وزير الأمن الأرجنتيني أن طائرة من طراز بوينغ 747 تابعة لشركة "ماهان إيرلاينز" ومؤجرة لفنزويلا، احتُجرت بأمر من الولايات المتحدة وصودرت جوازات سفر أفراد طاقمها الإيرانيين الخمسة.