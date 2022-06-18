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تحطم مقاتلة من طراز إف-14 في وسط إيران دون سقوط ضحايا

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طائرة عسكرية إيرانية - أرشيفية

تحطم مقاتلة من طراز إف-14 في وسط إيران دون سقوط ضحايا

الطيار ومساعده نجحا في القفز بمقعديهما من الطائرة بسلام وأصيبا بجروح بسيطة

رويترز

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ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الرسمية للأنباء، أن مقاتلة من طراز إف-14 تحطمت في إقليم أصفهان في وسط البلاد اليوم السبت بعد عطل فني.

وأضافت أن الطيار ومساعده نجحا في القفز بمقعديهما من الطائرة بسلام، وأصيبا بجروح بسيطة.

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وقالت الوكالة "تعرضت مقاتلة تابعة للقوات الجوية من طراز إف-14 لعطل فني أثناء مهمة هذا الصباح بينما كانت تهبط في قاعدة بابائي في أصفهان".

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