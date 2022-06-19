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ابنة سليماني رداً على بومبيو: تعيشون في خوف كاذب!

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ابنة سليماني
ابنة قاسم سليماني

ابنة سليماني رداً على بومبيو: تعيشون في خوف كاذب!

دبي- العربية.نت

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بعدما كشف وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو بمقابلة مع العربية، تفاصيل عملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ردت ابنة الأخير.

فقد نشرت زينب سليماني تغريدة على "تويتر" أمس السبت ردت فيها على بومبيو، مدافعة عن أبيها.

بومبيو يكشف للعربية لأول مرة تفاصيل عن عملية قتل قاسم سليماني أميركا ميليشيات إيران بومبيو يكشف للعربية لأول مرة تفاصيل عن عملية قتل قاسم سليماني

كما زعمت أن والدها الذي تورط بدماء آلاف السوريين والعراقيين على السواء، كان يقمع الإرهابيين

قتل مئات الأميركيين

ورداً على تأكيد بومبيو أن سليماني كان يخطط لقتل مئات الأميركيين، اتهمته بالترويج لأكاذيب، قائلة "تعيشون في خوف كاذب"، وفق تعبيرها.

وكان الوزير السابق أفصح في حديثه للعربية يوم الجمعة الماضي، عن معلومات تكشف لأول مرة حول تلك القضية، مؤكداً أن الإدارة السابقة كانت على أهبة الاستعداد لحماية مواطنيها أينما كانوا، لذلك استهدفت قائد فيلق القادس بعد أن اكتشفت أنه كان يخطط لقتل 500 أميركي.

كما أكد أن قوات بلاده كانت تراقب تحركات سليماني بشكل مستمر، إلى أن تسنت لها فرصة استهدافه.

وكشف أن 3 فرق من القوات الأميركية كانت متواجدة في العراق يوم ضرب سيارة القائد الشهير في الحرس الثوري، وراقبت موقع المطار من أماكن مخفية في مطار بغداد الدولي بانتظار الهدف.

يذكر أن سليماني اغتيل فجر الثالث من يناير 2020، في محيط مطار بغداد، بعد فترة وجيزة على هبوط طائرته، حيث كان برفقة قائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

وأثار هذا الاستهداف الأميركي لأحد أهم القادة العسكريين بإيران، في حينه، تصاعداً غير مسبوق للتوتر بين واشنطن وطهران، التي هددت بالانتقام لقائدها.

إلا أنها اكتفت بعد فترة باستهداف قاعدة تضم جنوداً أميركيين في العراق، دون أن تؤدي ضرباتها هذه إلى خسائر كبيرة تذكر.

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