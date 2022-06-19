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شاركوا بحفل مختلط.. اعتقال 120 شخصاً في إيران

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عناصر من الشرطة
عناصر من الشرطة الإيرانية

شاركوا بحفل مختلط.. اعتقال 120 شخصاً في إيران

دبي - العربية.نت

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أوقفت الشرطة الإيرانية 120 شخصًا لـ"تناول الكحول" و"الرقص المختلط" أثناء حفلة "غير قانونية" نُظّمت في غابة في محافظة مازندران في شمال إيران، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، الأحد.

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وقال رئيس السلطة القضائية في المحافظة محمد صادق أكبري، وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي، إن المحتفلين "أوقفوا من جانب شرطة الآداب ورُفعت دعوى قضائية".

كما أضاف أن "الأفعال الجرمية" التي ارتُكبت في غابة مدينة نيكا تتضمن خصوصًا "تناول الكحول وعلاقات غير مشروعة ورقصا مختلطا وعدم وضع الحجاب".

أنشطة ترفيهية ممنوعة

يذكر أن الكثير من الإيرانيين الساعين إلى الهروب من فوضى الحياة في المدينة، يلتقون في شمال البلاد للقيام بنزهات في الطبيعة وبأنشطة ترفيهية.

ففي نيسان/أبريل، أوقفت الشرطة الإيرانية ثلاث نساء بعد نشر فيديو عبر الإنترنت يظهرنَ فيه وهنّ يرقصن في مقبرة.

والرقص مع شخص من الجنس نفسه ليس جرمًا في إيران، لكن الخبراء القضائيين يؤكدون أنه يمكن ملاحقة شخص يرقص في العلن أو في فيديو منشور على الإنترنت بطريقة تُعتبر مخلّة بالآداب العامة.

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