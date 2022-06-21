إيران.. اعتقال عناصر من الموساد الإسرائيلي في محافظة بلوشستان

أعلن القضاء الإيراني، الثلاثاء، أنه قد تم اعتقال 3 عملاء على صلة بالموساد الإسرائيلي في أبريل الماضي، وسيتم محاكمتهم قريبا.

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، أعلن المدعي العام في مدينة زاهدان عن اعتقال عناصر الموساد في محافظة سيستان وبلوشستان.

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وفي إشارة إلى الرصد والمراقبة التي استمرت 8 أشهر للتعرف على الشبكة، قال إن اغتيال بعض العلماء النوويين كان على جدول أعمالهم.

وكانت مصادر إيرانية كشفت مؤخراً أن إسرائيل ربما تسببت بمقتل عالمين نوويين عن طريق تسميمهما مما أدى إلى إصابتهما بأمراض غامضة تسببت في وفاتهما.

وقد أعلنت الحكومة الإيرانية أن أمن الشعب الإيراني خط أحمر، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد إسرائيل.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية فإن العالمين تخرجا في أفضل الجامعات الإيرانية وكانا يتمتعان بصحة جيدة ورياضيين قبل أن يمرضا فجأة في أواخر مايو. وأصبح العالمان أكثر مرضًا وانتهى بهما المطاف في وحدات العناية المركزة في مستشفيات في مدينتين مختلفتين تفصل بينهما مسافة 400 ميل تقريبًا، ثم ماتا في غضون أيام عن بعضهما.

وتعتقد إيران أن إسرائيل قتلتهما بتسميم طعامهما، بحسب مسؤول إيراني وشخصين آخرين على صلة بالحكومة تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الموضوع. وكان أحدهما أيوب انتظاري، مهندس طيران يعمل في مركز أبحاث عسكري، والآخر، كامران آقا مُلّائي وهو باحث جيولوجي.

والآن يبدو أن حرب الظل تلك تتفاقم، وفي الأسبوعين الماضيين فقط، هزت سلسلة من الوفيات المرتبطة بإسرائيل إيران ويبدو أن إسرائيل وسّعت أهدافها من شخصيات بارزة مرتبطة بالبرنامج النووي إلى عسكريين وعلماء من المستوى الأدنى.