.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أنباء عن محاولة اغتيال حسين طائب رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري

  • الخط
حسين طائب
حسين طائب رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري
ميليشيات إيران

أنباء عن محاولة اغتيال حسين طائب رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري

وسائل إعلام إسرائيلية كانت قالت إن طائب يقف خلف محاولات استهداف إسرائيليين في تركيا

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت مصادر إيرانية، اليوم الخميس، إن هناك أنباء غير مؤكدة عن محاولة اغتيال حسين طائب رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن طائب يقف خلف محاولات استهداف إسرائيليين في تركيا.

وكشفت جهات أمنية إسرائيلية الاثنين عن معلومات وصلت إلى المخابرات في تل أبيب، مفادها أن المسؤول الإيراني الذي كلف بتنفيذ عمليات اتهداف مواطني إسرائيل في تركيا، على أراضي تركيا وغيرها، هو حسين طائب، رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري وأنه قيد المتابعة.

وفاة ثاني مسؤول في الحرس الثوري خلال 24 ساعة بظروف غامضة العربية ميديا وفاة ثاني مسؤول في الحرس الثوري خلال 24 ساعة بظروف غامضة

وذكرت التقارير أن "طائب معروف بتاريخ طويل في التنكيل والتخويف ويعتبر قائداً قاسياً وفتاكاً. والمخابرات الإسرائيلية تتابعه جيداً. وقد قررت الإعلان عن موقفها منه كنوع من التحذير والتهديد، وربما الإعلان عن النية لتصفيته"، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

يأتي ذلك في وقت أكد فيه وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، السبت الماضي أن "إسرائيل جاهزة للرد بضربات ضخمة على أي مساس بمواطنيها، أينما كانوا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي يبحثان أوجه التعاون بمختلف المجالات الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي يبحثان أوجه التعاون بمختلف المجالات
اكتشف المزيد