بنس لبايدن: انسحبوا فوراً من المفاوضات النووية مع إيران

انتقد نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس الخميس المفاوضات التي تجريها إدارة الرئيس جو بايدن مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق نووي.
وقال بنس، مخاطباً الآلاف من أعضاء جماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في ألبانيا التي يزورها، إن "الرئيس بايدن وإدارته يهددان الآن بإطاحة كل التقدم الذي أحرزناه في تهميش النظام المستبد في طهران".
كما أضاف: "ندعو إدارة بايدن إلى الانسحاب الفوري من المفاوضات النووية مع طهران".
تشديد العقوبات
يذكر أن إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب كانت انسحبت من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وأعادت تشديد العقوبات على طهران.
وحصلت منظمة مجاهدي خلق على دعم الجمهوريين المحافظين في الماضي، بمن فيهم شخصيات أمثال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون ورئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش.
في أبريل 2021
يذكر أنه في أبريل 2021، بدأت إدارة بايدن جولة جديدة من المفاوضات مع إيران في فيينا بهدف إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، لكن المحادثات بلغت حائطاً مسدوداً في مارس.
وأتاح اتفاق 2015 المعروف رسمياً باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، في مقابل فرض قيود على برنامجها لضمان عدم تمكنها من تطوير سلاح نووي، وهو ما تنفي طهران على الدوام أن تكون تنوي القيام به.
لكن عام 2018 انسحبت أميركا من الاتفاق في عهد ترمب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية شديدة على طهران، وسط تراجع إيراني مهول عن كافة الالتزامات.
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