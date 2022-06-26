واشنطن: الاتفاق النووي يمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل رجّح استئناف المفاوضات النووية مع إيران خلال الأيام المقبلة
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إنه لا يمكنه الحديث عن وضع المفاوضات النووية الإيرانية.
وأبلغ كيربي الصحافيين المسافرين على متن الطائرة الرئاسية إلى ألمانيا، حيث تعقد قمة مجموعة السبع، بأنه لم يتغير شيء بشأن موقف واشنطن التي تعتبر الاتفاق النووي أفضل سبيل لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.
وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل رجّح، السبت، استئناف المفاوضات النووية مع إيران خلال الأيام المقبلة، وعبر عن سعادته بالقرار الذي اتخذته طهران وواشنطن.
بوريل أضاف: "اتّفقنا اليوم على أن هذه الزيارة سيتبعها استئناف للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بتسهيل من فريقي لمحاولة حل القضايا العالقة".
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن بلاده ستسعى إلى حل المشاكل والتباينات عبر المفاوضات التي ستُستأنف قريباً.
وأضاف عبداللهيان: "سنحاول حل المشاكل والتباينات الموجودة في مسار المحادثات التي ستُستأنف قريباً. ونأمل أن يتّخذ الجانب الأميركي إجراءات واقعية وعادلة هذه المرّة في محاولة للتوصل إلى اتفاق محتمل".
يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي، أنها تنتظر رداً إيرانياً بنّاء بشأن إحياء الاتفاق الذي قيد برنامج طهران النووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، دون الخوض في قضايا غير جوهرية.
بينما دعت الخارجية الإيرانية، واشنطن، التي انسحبت من الاتفاق النووي خلال حكم الرئيس دونالد ترمب في 2018، ثم فرضت عقوبات شديدة على طهران إلى "التحلي بالواقعية".
-
بعد قرارها حول الإجهاض.. بايدن يرفض مقترح توسيع المحكمة العلياالمتحدثة الرسمية للبيت الأبيض تنتقد الحكم الذي قضت به المحكمة العليا تجاه الإجهاض، ووصفته بأنه خارج إطار الدستور أميركا
-
تقرير: بوتين غير راضٍ عن مسار حرب أوكرانيا.. ويقيل "جزار حلب"تلغراف: إقالة الجنرال ألكسندر دفورنيكوف سيكون بمثابة تغيير كبير آخر للقيادة العسكرية العرب والعالم
-
اجتماع مرتقب بين عقيلة صالح والمشري.. ووليامز تأمل في حلحلة الأزمةمفاوض شارك في مباحثات سابقة: "تقديرات تظهر تمتع سيف الإسلام القذافي بشعبية كبيرة حتى في مناطق كانت مؤيدة للثورة بسبب الاستياء العارم من سوء الأوضاع الأمنية والمعيشية.. إذا سمحنا له بالترشح سيبتلعنا جميعاً" المغرب العربي
-
ركز جيداً.. هل يمكنك حل هذا اللغز في 10 ثوان فقط؟حاول تحريك عود ثقاب واحد فقط للحصول على أكبر رقم ممكن من ثلاثة أرقام الأخيرة