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هجوم إلكتروني على أنظمة صناعة الصلب في إيران

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مجموعة العصفور المفترس للقرصنة نشرت الفيديو بخصوص الهجوم السيبراني على صناعات الصلب والحديد الايرانية
مجموعة العصفور المفترس للقرصنة نشرت فيديو بخصوص الهجوم السيبراني على صناعات الصلب والحديد الإيرانية

هجوم إلكتروني على أنظمة صناعة الصلب في إيران

تم إغلاق جميع الأنظمة والكهرباء الداخلية لمجمع مبارك للحديد في أصفهان بسبب هجوم إلكتروني وتوقف خط الإنتاج

دبي - العربية.نت

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تعرضت أنظمة صناعة الصلب الإيرانية لهجوم إلكتروني يوم الاثنين.

وبحسب التقارير، فإنه منذ الساعة 6:30 صباحا تم إغلاق جميع الأنظمة والكهرباء الداخلية لمجمع مبارك للحديد في أصفهان بسبب هجوم إلكتروني وتوقف خط الإنتاج.

كما تعرضت أنظمة شركة الصلب في الأهواز لهجوم الكتروني، وأصبح المجمع الإنتاجي غير قادر على الاستمرار في العمل بسبب مشاكل تقنية نتيجة للهجوم السيبراني.

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هذا وأعلنت مجموعة قرصنة تسمى "العصفور المفترس" مسؤوليتها عن الهجوم السيبراني على صناعة الصلب الإيرانية، ونشرت فيديو بهذا الخصوص.

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وقالت المجموعة إنها نفذت هجوما إلكترونيا على صناعة الصلب في الأهواز وأصفهان وهرمزجان، ووصفتها بالصناعات التابعة للحرس الثوري الإيراني والمستمرة في العمل رغم خضوع الحرس للعقوبات الدولية.

كما سبق أن هاجمت نفس مجموعة القرصنة محطات الوقود واللوحات الإعلانية في الماضي.

هذا واعترف الرئيس التنفيذي لشركة الصلب في الأهواز بالهجوم السيبراني على العديد من مصانع الصلب.

وقال أمين إبراهيمي، العضو المنتدب لشركة خوزستان (الأهواز) لصناعات الصلب: "وقع الهجوم السيبراني على شركة خوزستان (الأهواز) لصناعات الصلب بالتزامن مع 3 شركات تصنيع للصلب في أصفهان والأهواز وهرمزجان.

وأضاف: "على الرغم من أن هذا الهجوم السيبراني لم يتسبب في أي ضرر لصناعة الصلب، إلا أن نظام تكنولوجيا المعلومات يظهر خطأ في النظام، ونحاول إصلاحه".

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