وزير خارجية إيران يزور تركيا وسط تدهور العلاقات بين البلدين

وصف النظام الإيراني المزاعم حول مخططات إيرانية لاستهداف السياح في تركيا بأنها سخيفة ولا أساس لها وجزء من مؤامرة معدة سلفا لتدمير العلاقات.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنقرة يوم الاثنين بعد أن رفضت طهران المزاعم "السخيفة" من جانب إسرائيل بأن إيران تخطط لشن هجمات ضد إسرائيل في تركيا وفقا لتقرير قناة 24 الإسرائيلية.

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وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن أمير عبد اللهيان "سيقوم بزيارة لتركيا الاثنين لإجراء محادثات حول القضايا الثنائية فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية الحالية".

وتأتي الزيارة بعد أربعة أيام من شكر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الذي من المقرر أن يتولى رئاسة حكومة تصريف الأعمال تركيا على إحباط مؤامرة اغتيال إيرانية مزعومة ضد مواطنيها في اسطنبول.

وفي الأسبوع الماضي اعتقلت تركيا ثمانية أعضاء في خلية إيرانية مزعومة كانوا يخططون لقتل إسرائيليين بمن فيهم سفير سابق، قبل زيارة لبيد لأنقرة.

وقال لبيد بعد محادثات مع أنقرة يوم الخميس تهدف إلى تسليط الضوء على تحسن العلاقات بين الخصمين الإقليميين "نحن نشعر بالتقدير الكامل للحكومة التركية على هذا النشاط الاحترافي والمنسق".

ونفت إيران يوم الجمعة المزاعم ووصفتها بأنها لا أساس لها". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده "المزاعم التي لا أساس لها .. سخيفة وجزء من مؤامرة معدة سلفا لتدمير العلاقات بين البلدين المسلمين."

ودعت إسرائيل رعاياها الأسبوع الماضي إلى مغادرة تركيا بسبب "الخطر الحقيقي والفوري" القادم من عناصر إيرانية على أراضي تركيا.