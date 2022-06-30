صحيفة أميركية: إيران اعتقلت جنرالا بالحرس الثوري بتهمة التجسس لإسرائيل
مسؤول إيراني مطلع: اعتقال اللواء نصيري جاء بعد شهرين من اعتقال العشرات من موظفي برنامج تطوير الصواريخ التابع لوزارة الدفاع، للاشتباه بتسريب معلومات عسكرية سرية إلى إسرائيل
اعتقلت السلطات الإيرانية جنرالا في الحرس الثوري للاشتباه بتجسسه لصالح إسرائيل، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times عن "شخص على صلة وثيقة بمسؤولين كبار في الحرس الثوري".
وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن اللواء علي ناصري، الذي اعتقل بشكل سري في وقت سابق في يونيو، وكان قائدا كبيرا في وحدة حماية المعلومات بالحرس الثوري، مكلفا بالإشراف على عمل الوحدة.
وأشار التقرير إلى أن اعتقال اللواء نصيري "جاء بعد شهرين من اعتقال العشرات من موظفي برنامج تطوير الصواريخ التابع لوزارة الدفاع، للاشتباه بتسريب معلومات عسكرية سرية، بما في ذلك مخططات تصميم الصواريخ، إلى إسرائيل"، حسب مسؤول إيراني مطلع على حملة الاعتقالات هذه.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن نائب الرئيس الإيراني الأسبق علي أبطحي قوله إن "عزل رئيس جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، حسين الطيب، الأسبوع الماضي، كان اعترافا من طهران بأن مواجهة التهديد الإسرائيلي تتطلب قيادة جديدة وإعادة ضبط الاستراتيجيات والبروتوكولات".
وأضاف أن "الاختراقات الأمنية داخل إيران والنطاق الواسع للعمليات التي تقوم بها إسرائيل قوضت بالفعل أقوى مؤسسة استخباراتية لدينا"، مضيفا أنه "لطالما كانت قوة أمننا هي حجر الأساس للجمهورية الإسلامية وقد تضررت في العام المنصرم".
-
21 حالة انتحار خلال 36 يوماً بمناطق سيطرة الحوثي.. إب في المقدمةتقارير يمنية تكشف عن انتحار مواطن يمني كل يومين في مدن عدة، معظمها واقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي اليمن
-
وسط تشديد أمني.. تظاهرات مرتقبة بالخرطوم وولايات سودانيةقوات الشرطة أعلنت التزامها بحماية التظاهرات السلمية والمهنية وضبط النفس مع الاحتفاظ بحق الدفاع الشرعي، وناشدت قادة التظاهرات الالتزام بالتعبير السلمي الديمقراطي في الميادين العامة والساحات السودان
-
للمرة الأولى خلال عام.. انتعاش إنتاج السيارات في المملكة المتحدة لهذا السببارتفع 13% إلى 62284 سيارة في مايو قصص اقتصادية
-
تحرير ليسيتشانسك بات قريبا.. وقوات أوكرانية تتدرّب على استخدام أنظمة صواريخ متطورةتقرير لمنظمة العفو الدولية: قصف مسرح ماريوبول هو "بوضوح جريمة حرب" روسية العرب والعالم