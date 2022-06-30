مجلة أميركية: رعب داخل إيران من الاغتيالات.. وترجيح بتصاعد العمليات

كشف تحليل في مجلة "فورين بوليسي" Foreign Policy الأميركية، أن سياسة القتل المستهدف والاغتيالات الإسرائيلية التي تستهدف زعماء النظام الإيراني هي سياسة فعالة وفوائدها تفوق عواقبها. وأوضح التحليل أن هناك رعبا حقيقيا داخل النظام الإيراني من السياسة الإسرائيلية الجديدة، ورجح التقرير أن عمليات الاغتيال سوف تتصاعد نظرا لفوائدها بعد فشل الحلول الدبلوماسية.

وأوضح التقرير أنه هذا العام، في أواخر مايو ويونيو، قُتل سبعة أفراد تابعين للحرس الثوري الإيراني، بمن فيهم عقيدان، في حوادث منفصلة. ولم يكن مفاجئًا أن إيران وجهت أصابع الاتهام إلى الموساد في معظم الوفيات.

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ويعتبر الاغتيال أهم أداة حيوية في ترسانة إسرائيل، ولديها باع طويل في التنفيذ، وفي الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تبرز كدولة في عام 1948، قُتل مفاوض الأمم المتحدة فولك برنادوت على يد أعضاء من عصابة إسرائيلية، والتي كان من بينها الرجل الذي أصبح فيما بعد رئيس وزراء إسرائيل إسحاق شامير. وكان برنادوت يروج لبدائل لخطة الأمم المتحدة للتقسيم التي خشيت إسرائيل أن تكتسب زخمًا.

وأشار التقرير إلى أن الإسرائيليين بارعون في هذه العمليات السرية على الرغم من أن قتلة الموساد قتلوا ذات مرة رجل أعمال مغربيا بريئا، ظنوا أنه زعيم إرهابي سيئ السمعة.

وجادل التقرير بأن سياسة الاغتيال زرعت الرعب في إيران وهي تعمل بالفعل، واستهدفت إسرائيل اللاعبين في برامج الأسلحة النووية والصواريخ الإيرانية غير المشروعة على الرغم من وجود استثناءات كما حدث في عام 2020، عندما قام قتلة إسرائيليون بناءً على طلب من الحكومة الأميركية بقتل عبد الله أحمد عبد الله، المعروف أيضًا باسم أبو محمد المصري، وهو مسؤول كبير في القاعدة والعقل المدبر لتفجيرات السفارة الأميركية الشائنة عام 1998 في شرق إفريقيا.

لكن كانت أسوأ هذه العمليات هي الاغتيال الكبير في نفس العام 2020 لمحسن فخري زاده، أكبر عالم نووي إيراني، حيث كان فخري زاده، المعروف منذ زمن بعيد لوكالات المخابرات في جميع أنحاء العالم في قلب برنامج إيران النووي غير المشروع. ولم يكن له دور فعال في التخطيط العلمي لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني فحسب، بل كان أيضًا عنصرًا رئيسيًا في تصدير إيران للتكنولوجيا النووية، وقد رصدته الأطراف المهتمة في كوريا الشمالية أيضا.

وأوضح التقرير أن موت فخري زاده قصة أغرب من الخيال منذ البداية. وألقت التقارير المشوشة من إيران باللوم في البداية على قنبلة، ثم القتلة، لكنها استقرت في النهاية على مدفع رشاش يتم التحكم فيه عن بعد كأداة لوفاة العالم. لقد كانت الرسالة إلى طهران واضحة: نحن نعرف أماكنكم ونعرف ما تفعلونه، ويمكننا التخلص منكم في الوقت الذي نختاره.



وشدد التقرير على أن الإيرانيين خائفون ولا توجد كلمات أفضل لوصف رد فعلهم. وألقى وزير المخابرات الإيراني باللوم على المتواطئين الإيرانيين داخل القوات المسلحة الإيرانية، ثم قاموا بمواجهة ملفقة تمامًا، وتم ترويجها على نطاق واسع داخل إيران، بين البحرية التابعة لإيران وسفينة أميركية في خليج عمان بعد عام تقريبًا، وهي محاولة خرقاء من جانب إيران لحفظ ماء الوجه بعد الخروقات الأمنية المهينة التي سمحت للوصول إلى رأس أكبر عالم نووي إيراني.

وأردف التقرير أنه من الصعب التشكيك في أهمية فخري زاده، لقد كان هو ذروة البرنامج النووي الإيراني ومستودعًا أساسيًا لذاكرته التاريخية، وعلى هذا النحو يمكن وصف مقتله بأنه دعوة استراتيجية ذكية من جانب إسرائيل. ولن يكون استبدال فخري زاده سهلاً على الإيرانيين، ويتفق الكثيرون على أن خسارته ستكون انتكاسة للبرنامج النووي الإيراني المستمر. كما أن مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني شكل ضربة كبيرة للتنظيم الذي بناه ولن يتم استعادة ما بناه بسهولة.

وأشار التقرير إلى أن استهداف كبار القادة المهمين لبرنامج العدو ليس تكتيكيًا فحسب لكنه له معنى استراتيجي من وجهة نظر إسرائيل.

وفي الواقع، ما يسمى الآن "القتل المستهدف" كان ناجحًا للغاية على الرغم من أن الكلمة تبدو غير ملائمة لدرجة أن إسرائيل زادت ووسعت نطاق البرنامج، وهي الآن تبحث في القضاء ليس فقط على الشخصيات الرئيسية في برامج إيران النووية والصاروخية ولكن حتى المستوى المتوسط والمسؤولين العاملين على الأسلحة.