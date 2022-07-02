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إيران.. المتقاعدون يرتدون الأكفان احتجاجاً على ظروف المعيشة

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احتجاجات إيران

إيران.. المتقاعدون يرتدون الأكفان احتجاجاً على ظروف المعيشة

يواصل المتقاعدون وقفاتهم ومظاهراتهم الاحتجاجية بين الحين والآخر ويطالبون بزيادة الأجور لتناسب تكلفة الحياة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تجددت اليوم السبت المسيرات الاحتجاجية للمتقاعدين في مختلف المدن الإيرانية.

وفي مدينة السوس شمال الأهواز، دفع اليأس من السلطات وخيبة الأمل في تلبية المطلب المتقاعدين إلى ارتدائهم الأكفان احتجاجاً على التمييز والفقر والظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها.

من احتجاجات المتقاعدين الإيرانيين اليوم
من احتجاجات المتقاعدين الإيرانيين اليوم
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يواصل المتقاعدون في إيران بشكل متكرر ومتعاقب وقفاتهم ومظاهراتهم الاحتجاجية بين الحين والآخر، ويطالبون بزيادة الأجور لتناسب تكلفة الحياة، والتنفيذ الكامل للوعود التي قطعتها السلطات لزيادة رواتبهم وتسديد نفقاتهم الطبية.

وإلى جانب ارتداء الأكفان، فقد رفع المتقاعدون في بعض المدن أطباقا فارغة ترمز إلى عدم قدرتهم على شراء أوليات الحياة المعيشية.

وشهدت مدن المحافظة المركزية في إيران وكل من محافظات كرمانشاه وخراسان وفارس والأهواز وأصفهان ولورستان وجيلان ومازندران وطهران اليوم تجمعات ومسيرات احتجاجية للمتقاعدين وأصحاب المعاشات.

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