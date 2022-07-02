زلزال بقوة ست درجات يضرب منطقة بجنوب إيران

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بقوة ست درجات ضرب منطقة بجنوب إيران. وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

وقبل أسبوع، وقع زلزال بقوة 5.7 درجة، بحسب مقياس ريختر، في إيران.

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وأوضح مركز رصد الزلازل أن مركز الزلزال كان في منطقة جنوب إيران وكان على عمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وفي 15 يونيو الماضي، ضربت 3 زلازل قبالة جزيرة كيش الإيرانية شعر بها سكان مناطق مختلفة من الخليج العربي.

وقال مركز المسح الجيولوجي الأميركي إن هزتين بقوة 4.7 درجات تبعا ذلك، ثم هزة بقوة 5.3 درجات قبالة جزيرة قريبة من مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأعلنت أيران انه لم تقع أضرار مباشرة جراء الزلازل.

الجدير بالذكر أن إيران تقع على خطوط صدع رئيسية وتشهد زلزالا واحدا يوميا في المتوسط.