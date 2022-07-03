إيران صعّدت تهديداتها باستخدام المسيرات.. تقرير يكشف

تصاعدت التهديدات باستخدام الطائرات المسيرة من قبل إيران وميليشياتها في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما أعلنت إسرائيل إسقاط 3 منها تابعة لميليشيا حزب الله أمس.

وفي هذا السياق، أفاد تقرير تحليلي بأن إسقاط إسرائيل ثلاث طائرات دون طيار، أمس السبت، كشف العلاقة المتزايدة لتهديدات إيران وحزب الله في المنطقة، وتحديداً المحاولات المتصاعدة لاستهداف منصات الغاز قبالة سواحل تل أبيب، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

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إيران وسّعت برنامج المسيّرات

وأشارت الصحيفة إلى أنه على مدى السنوات العديدة الماضية، وسعت إيران بسرعة برنامج الطائرات دون طيار الخاص بها وشجعت وكلاءها في المنطقة على تطوير تكنولوجيا مثل هذه الطائرات.

فيما أوضحت أنه غالباً ما تكون هذه الطائرات من طراز "الكاميكازي"، وهي تستطيع حمل رأس حربي ومصممة للطيران نحو هدفها.

وأضافت أن تهديد الطائرات دون طيار ضد إسرائيل ظهر ببطء وعلى مراحل خلال السنوات العديدة الماضية، لا سيما أن حزب الله يستخدمها منذ سنوات عديدة لكنها أصبحت أكثر تعقيدا وخطرها يتزايد.

حوادث سابقة

في موازاة ذلك، وعن قدرات تلك المسيرات بالشرق الأوسط، قالت إن "حزب الله وحماس والجماعات الأخرى المدعومة من إيران زادت من تهديدات الطائرات دون طيار في السنوات الأخيرة، وشمل ذلك حوادث في 2010 و2012 و2014".

وأضافت أن "حادثة 2012 كانت مهمة بشكل خاص، لأن التقارير في ذلك الوقت ذكرت أن طهران حاولت التجسس على منشأة ديمونة الإسرائيلية باستخدام طائرة دون طيار".

بينما أشارت إلى أن "الصورة العامة التي تظهر أنه بحلول عام 2018، كان لدى حزب الله وإيران – إلى جانب الحوثيين في اليمن والميليشيا الأخرى في سوريا وعدد كبير من الميليشيا المرتبطة بإيران في العراق – قدرات فائقة في هذه التكنولوجيا".

منشأة تحت الأرض

وعن حادثة أمس، رجح التقرير أن تكون الطائرات دون طيار التي أسقطت من عدة أنواع مختلفة.

فيما لم يتضح ما إذا كانت تحمل متفجرات وكيف تمت السيطرة عليها، لا يبدو أنها مرتبطة ببعضها بعضا للعمل كنوع من سرب الطائرات دون طيار.

ورجحت تقارير أن يكون لدى حزب الله حوالي ألفي طائرة دون طيار، بحسب تقرير صادر عن مركز "ألما للبحوث والتعليم" الإسرائيلي في ديسمبر الماضي.

يذكر أن إيران كشفت عن قاعدة مسيّرات عسكرية تحت الأرض في مايو الماضي، تشمل 100 طائرة مسيرة يحتفظ بها الجيش في قلب جبال زاغروس، بينها طائرات من طراز "أبابيل – 5" التي قال إنها مزودة بصواريخ "قائم – 9".