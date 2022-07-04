إيران: تقييمنا لمحادثات الدوحة إيجابي.. ونحن جادون

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده تنظر بصورة إيجابية للمحادثات الأخيرة التي عقدت في العاصمة القطرية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة حضرت إلى المحادثات النووية الأخيرة بدون نهج مبادر.

كما قال خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية فرنسا، كاترين كولونا: "تقييمنا للمحادثات الأخيرة في الدوحة إيجابي"، مؤكدا أن "طريق الدبلوماسية مفتوح ونحن جادون للوصول إلى النقطة النهائية"، وفق ما نقلته الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم الإثنين.

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من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية لنظيرها الإيراني، أنه "من الأفضل أن يكون هناك اتفاق ويجب أن نرى كيف يريد الجانب الأميركي استغلال الفرصة الدبلوماسية".

متعثرة

وكان مسؤول أميركي كبير كشف لرويترز، الخميس الماضي، أن فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 باتت أسوأ بعد المفاوضات غير المباشرة التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة، وانتهت دون إحراز تقدم.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "يمكنك أن تصف مفاوضات الدوحة في أحسن الأحوال بأنها متعثرة، وفي أسوأ الأحوال بأنها رجوع إلى الخلف. ولكن في هذه المرحلة، فإن التعثر يعني عمليا الرجوع للخلف".

ولم يخض المسؤول في تفاصيل محادثات الدوحة، التي قام فيها مسؤولو الاتحاد الأوروبي بدور الوسيط بين الجانبين في محاولة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي حد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق عام 2018 وعاود فرض العقوبات الصارمة على إيران، مما دفع طهران بعد ذلك بنحو عام للبدء في انتهاك القيود النووية التي فُرضت عليها بموجب الاتفاق.