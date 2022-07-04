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طهران تلمح لجولة نووية ثانية.. وغموض حول المشاركين

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كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا، علي باقري كني (أرشيفية- فرانس برس)
كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني (أرشيفية- فرانس برس)

طهران تلمح لجولة نووية ثانية.. وغموض حول المشاركين

دبي- العربية.نت

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بعد الفشل الذي منيت به المحادثات الأخيرة التي عقدت الأسبوع الماضي بين إيران والولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة في الدوحة، أعلنت طهران عن جولة جديدة يحضر لها.

فقد أفاد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أن المشاورات جارية من أجل تحديد موعد ومكان جولة جديدة من المحادثات النووية.

ماذا عن المشاركين؟!

وقال باقري كاني إن بلاده والاتحاد الأوروبي يبحثان ويناقشان "موعد ومكان المفاوضات المقبلة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء إيرنا الرسمية، مساء أمس الأحد.

إلا أن المسؤول الإيراني لم يحدد ما إذا كانت الجولة القادمة ستعقد بين بلاده ومجموعة 4 + 1 (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا بالإضافة إلى ألمانيا) أم ستجرى بشكل غير مباشر بينها وبين الولايات المتحدة.

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