"النظام عدو الشعب".. احتجاجات المتقاعدين تتجدد في إيران

تجددت احتجاجات المتقاعدين، اليوم الاثنين، في منطقة شوشتار جنوب غربي إيران، ضد الغلاء وارتفاع الأسعار.

ورفع المتظاهرون هتافات ضد النظام قائلين "عدونا في الداخل وليس الولايات المتحدة كما يكذبون"، كما هتفوا "النظام هو عدو الشعب".

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يأتي ذلك بعد يومين على مسيرات مماثلة جابت مختلف المدن الإيرانية، حيث دفع اليأس من السلطات في تلبية مطالبهم إلى ارتدائهم الأكفان في مدينة السوس شمال الأهواز، احتجاجاً على التمييز والفقر والظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها.

مطالب بزيادة الأجور

ويواصل المتقاعدون في إيران بشكل متكرر ومتعاقب، وقفاتهم ومظاهراتهم الاحتجاجية بين الحين والآخر، ويطالبون بزيادة الأجور لتناسب تكلفة الحياة، والتنفيذ الكامل للوعود التي قطعتها السلطات لزيادة رواتبهم وتسديد نفقاتهم الطبية.

وإلى جانب ارتداء الأكفان، فقد رفع المتقاعدون في بعض المدن أطباقا فارغة ترمز إلى عدم قدرتهم على شراء أولويات الحياة المعيشية.

Jul. 4 - Shushtar, SW #Iran

Pensioners rallied today to demand higher wages and express their economic woes.



"Our enemy is right here. They lie in saying it's the US!" they chanted.



Translation: the regime is the enemy of the people of Iran. pic.twitter.com/jKdhRWelWF — Iran News Wire (@IranNW) July 4, 2022

ارتفاع التضخم

وشهدت مدن المحافظة المركزية في إيران وكل من محافظات كرمانشاه وخراسان وفارس والأهواز وأصفهان ولورستان وجيلان ومازندران وطهران، اليوم، تجمعات ومسيرات احتجاجية للمتقاعدين وأصحاب المعاشات.

تأتي تلك التظاهرات فيما تعيش البلاد ارتفاعاً في الأسعار والضرائب، في حين سجل سعر الدولار ارتفاعا ملحوظاً، ووصل إلى رقم قياسي تاريخي، ما فجر شرارة تلك الاحتجاجات.

أما العملة الإيرانية ففقدت 25% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي منذ بداية السنة الهجرية الشمسية الإيرانية (تبدأ في 21 مارس). فيما بلغ معدل التضخم الرسمي في البلاد نحو 40 بالمئة، بينما تجاوز 50% في بعض التقديرات، في حين يعيش أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 82 مليون نسمة تحت خط الفقر.