إيران تقرصن موقع شركة إسرائيلية.. وتل أبيب تسخر

في تطور جديد لتبادل الهجمات بين إيران وإسرائيل، أعلنت شركة "إن تي إيه متروبوليتان سيستم" التي تبني شبكة السكك الحديدية الخفيفة لمنطقة تل أبيب الإثنين، أن موقعها الإلكتروني تعطل مؤقتا بسبب هجوم إلكتروني أجنبي.

وأفادت في بيان، بأن خللاً ضرب موقعها على الإنترنت، مشيرة إلى أن الفحص كشف أن الموقع كان ضحية هجوم الكتروني تمّ من الخارج.

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كما أكدت أنها تمكنت من استعادة السيطرة على الموقع دون أن تتكبد أي أضرار.

إيران تؤكد

جاء ذلك في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن قراصنة موالين للنظام تمكنوا من التسلل إلى خوادم "مترو إسرائيل".

وذكرت تقارير إعلامية من قلب إيران، أن الهجوم الإلكتروني استهدف أنظمة التشغيل والخوادم الخاصة بالمترو.

في حين سخرت القناة 12 الإسرائيلية من الإعلانات الإيرانية، وأكدت عدم وجود شبكة قطارات تحت الأرض في إسرائيل.

هجمات مشابهة

يشار إلى أن الهجوم جاء بعد يوم واحد فقط من هجوم مشابه عطل عمليات المواقع التابعة للثقافة الرسمية الإيرانية والمكاتب الإعلامية، بحسب ما أوردته القناة 12.

وأوضحت أن نشطاء المعارضة الإيرانية أعلنوا مسؤوليتهم عن هذا الهجوم وأكدوا عدم ارتباطه بإسرائيل.

يذكر أن هجوما إلكترونيا كبيرا كان أجبر شركة خوزستان للصلب الإيرانية المملوكة للدولة على وقف الإنتاج الأسبوع الماضي.

وألمح مراسلون عسكريون إسرائيليون إلى مسؤولية تل أبيب عن هجوم شركة الصلب، واعتبروه ردّا على هجوم إلكتروني تسبب في سماع صفارات الإنذار في القدس وإيلات الأسبوع الماضي.

وكانت طهران شهدت خلال الأشهر الماضية إلى جانب الهجمات الإلكترونية، اغتيالات طالت قادة وضباطا في الحرس الثوري بعضهم يعمل على البرنامج النووي، وبعضهم على برنامج الصواريخ والمسيرات أيضاً.

في حين توعدت السلطات الإيرانية بالرد على تلك الهجمات!