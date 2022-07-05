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بروكسل تكشف اعتقال بلجيكي في إيران منذ 4 أشهر بتهمة التجسس

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Belgian Justice Minister Vincent Van Quickenborne, wearing a protective face mask, attends a press visit of former NATO headquarters converted into a new Belgian court of law ahead of March 2016 terrorist attacks trial, in Brussels, on December 3, 2020. / AFP / JOHN THYS
وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن (أرشيفية)
سجون إيران

بروكسل تكشف اعتقال بلجيكي في إيران منذ 4 أشهر بتهمة التجسس

بلجيكا تدرس حالياً إبرام معاهدة مثيرة للجدل لتبادل السجناء مع إيران.. ووزير العدل البلجيكي يؤكد أنها "ليست مرتبطة بملف أي سجين بعينه"

العربية.نت

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أعلن وزير العدل البلجيكي، اليوم الثلاثاء، أن إيران تحتجز بلجيكياً منذ أربعة أشهر بتهمة "التجسس"، في وقت تدرس بروكسل معاهدة مثيرة للجدل لتبادل السجناء مع طهران.

وقال الوزير فنسنت فان كويكنبورن في إفادة أمام النواب البلجيكيين، إن إيران أوقفت المواطن البلجيكي في 24 فبراير الماضي، وهو معتقل بشكل "غير شرعي" مذاك، دون أن يكشف عن هويته.

من جهته، ذكر موقع "إيران انترناشنال" أن عاملاً بلجيكياً سابقاً في مجال الإغاثة يبلغ من العمر 41 عاماً معتقل في إيران.

أليويه وندكاستيل البلجيكي المعتقل بإيران بحسب "إيران انترناشنال"
أليويه وندكاستيل البلجيكي المعتقل بإيران بحسب "إيران انترناشنال"

ورجّحت بأن يكون توقيف البلجيكي "استمرارا لسلوك طهران السائد في اعتقال الرعايا الأجانب وأخذهم كرهائن لمبادلتهم مع الإيرانيين المسجونين في الدول الغربية".

من جهته، ذكر كويكنبورن أن مسؤولين من السفارة البلجيكية في طهران زاروا مرّتين البلجيكي المسجون لتقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة له.

وقال الوزير "لا يمكنني قول المزيد، وذلك بناء على طلب العائلة".

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في سياق آخر، قال كويكنبورن إن المعاهدة المبرمة مع إيران "لا تلغي سيادة دولة الحكم على المتهم"، مضيفاً أن "عدم المصادقة على المعاهدة مع إيران يجعل مصالح ورعايا بلجيكا محل تهديد".

وشدد وزير العدل البلجيكي، الذي تعرض لانتقادات شديدة في البرلمان، على أن "المعاهدة المقترحة مع إيران ليست مرتبطة بملف أي سجين بعينه".

يذكر أن الجدل حول اتفاقية تبادل السجناء بين بلجيكا وإيران يأتي بينما قضت بلجيكا العام الماضي بسجن دبلوماسي إيراني 20 عاماً بعدما أدين في تهم تتعلق بـ"الإرهاب" على خلفية تخطيطه لهجوم خارج باريس عام 2018.

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