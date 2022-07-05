واشنطن: طهران باتت قريبة للغاية من صنع قنبلة نووية

أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي فشل جولة المفاوضات غير المباشرة التي عقدت في الدوحة في التوصل لنتيجة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وقال روبرت مالي في تصريحات إذاعية إنه توصل لاستنتاج بأن إيران لا تريد إحياء الاتفاق النووي وتتمسك بمطالب خارج الاتفاق النووي.

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وأضاف مالي أن طهران أصبحت بالفعل قريبة من امتلاك قنبلة نووية مع تسريع عملية تخصيب اليورانيوم في الفترة الأخيرة.