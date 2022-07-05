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واشنطن: طهران باتت قريبة للغاية من صنع قنبلة نووية

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Iran radiation stock photo nuclear Iran flag on metal wall. Conflict of atomic technology
(تعبيرية)
نووي إيران

واشنطن: طهران باتت قريبة للغاية من صنع قنبلة نووية

المبعوث الأميركي الخاص لإيران: مفاوضات الدوحة فشلت في التوصل لاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي

العربية.نت

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أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي فشل جولة المفاوضات غير المباشرة التي عقدت في الدوحة في التوصل لنتيجة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

من المفاوضات بين الأوروبيين والإيرانيين في الدوحة
من المفاوضات بين الأوروبيين والإيرانيين في الدوحة
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وقال روبرت مالي في تصريحات إذاعية إنه توصل لاستنتاج بأن إيران لا تريد إحياء الاتفاق النووي وتتمسك بمطالب خارج الاتفاق النووي.

وأضاف مالي أن طهران أصبحت بالفعل قريبة من امتلاك قنبلة نووية مع تسريع عملية تخصيب اليورانيوم في الفترة الأخيرة.

مالي يلتقي المسؤولين الأوروبيين لبحث مفاوضات النووي الإيراني في يونيو الماضي
مالي يلتقي المسؤولين الأوروبيين لبحث مفاوضات النووي الإيراني في يونيو الماضي
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