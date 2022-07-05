إيران.. أنباء عن انفجار داخل منشأة بارشين النووية

تداول نشطاء إيرانيون صورا لما يعتقد أنه انفجار داخل منشأة بارشين النووية في جنوب شرق طهران، حيث تطور إيران تكنولوجيا الصواريخ والمسيرات.

وتشارك منشأة بارشين في البحث والتطوير وإنتاج الأسلحة الكيماوية وتكنولوجيا الليزر لتخصيب اليورانيوم، فضلاً عن الاختبارات شديدة الانفجار، إضافة إلى صناعة الصواريخ والأسلحة.

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صور لما يعتقد أنه انفجار داخل منشأة بارشين النووية في إيران

#العربية pic.twitter.com/dVBA8FmY5e — العربية (@AlArabiya) July 5, 2022

وفي مايو الماضي، استهدفت طائرات مسيرة موقع بارشين العسكري الإيراني، حيث تطور طهران تكنولوجيا الصواريخ النووية والطائرات المسيرة، وفقًا لثلاثة إيرانيين على علم بالهجوم ومسؤول أميركي، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وضربت طائرات "درون" موقع المجمع شديد الحساسية، على بعد 37 ميلا جنوب شرقي العاصمة، بحسب المصادر الإيرانية التي لم يسمح لها بالحديث علنا.

وانفجرت الطائرات المسيرة في مبنى تستخدمه وزارة الدفاع الإيرانية، ما أسفر عن مقتل مهندس شاب كان يعمل في الوزارة وإصابة شخص آخر.

وفي أوائل فبراير، هاجمت إسرائيل بست طائرات بدون طيار تحتوي على متفجرات منشأة بالقرب من مدينة كرمانشاه التي كانت المصنع الرئيسي لتصنيع وتخزين الطائرات العسكرية بدون طيار في إيران، وفقًا لمسؤول استخباراتي كبير مطلع على العملية. ودمر ذلك الهجوم الإسرائيلي عشرات الطائرات بدون طيار الإيرانية.

في المقابل، ردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية على مجمع سكني في شمال العراق قالت إن عملاء إسرائيليين استخدموه للتخطيط لهجمات ضد إيران.