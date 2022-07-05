إيران.. أنباء عن انفجار داخل منشأة بارشين النووية
تشارك منشأة بارشين في البحث والتطوير وإنتاج الأسلحة الكيماوية وتكنولوجيا الليزر لتخصيب اليورانيوم
تداول نشطاء إيرانيون صورا لما يعتقد أنه انفجار داخل منشأة بارشين النووية في جنوب شرق طهران، حيث تطور إيران تكنولوجيا الصواريخ والمسيرات.
وتشارك منشأة بارشين في البحث والتطوير وإنتاج الأسلحة الكيماوية وتكنولوجيا الليزر لتخصيب اليورانيوم، فضلاً عن الاختبارات شديدة الانفجار، إضافة إلى صناعة الصواريخ والأسلحة.
صور لما يعتقد أنه انفجار داخل منشأة بارشين النووية في إيران— العربية (@AlArabiya) July 5, 2022
#العربية pic.twitter.com/dVBA8FmY5e
وفي مايو الماضي، استهدفت طائرات مسيرة موقع بارشين العسكري الإيراني، حيث تطور طهران تكنولوجيا الصواريخ النووية والطائرات المسيرة، وفقًا لثلاثة إيرانيين على علم بالهجوم ومسؤول أميركي، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وضربت طائرات "درون" موقع المجمع شديد الحساسية، على بعد 37 ميلا جنوب شرقي العاصمة، بحسب المصادر الإيرانية التي لم يسمح لها بالحديث علنا.
وانفجرت الطائرات المسيرة في مبنى تستخدمه وزارة الدفاع الإيرانية، ما أسفر عن مقتل مهندس شاب كان يعمل في الوزارة وإصابة شخص آخر.
وفي أوائل فبراير، هاجمت إسرائيل بست طائرات بدون طيار تحتوي على متفجرات منشأة بالقرب من مدينة كرمانشاه التي كانت المصنع الرئيسي لتصنيع وتخزين الطائرات العسكرية بدون طيار في إيران، وفقًا لمسؤول استخباراتي كبير مطلع على العملية. ودمر ذلك الهجوم الإسرائيلي عشرات الطائرات بدون طيار الإيرانية.
في المقابل، ردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية على مجمع سكني في شمال العراق قالت إن عملاء إسرائيليين استخدموه للتخطيط لهجمات ضد إيران.
-
واشنطن: طهران باتت قريبة للغاية من صنع قنبلة نوويةالمبعوث الأميركي الخاص لإيران: مفاوضات الدوحة فشلت في التوصل لاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي إيران
-
بروكسل تكشف اعتقال بلجيكي في إيران منذ 4 أشهر بتهمة التجسسبلجيكا تدرس حالياً إبرام معاهدة مثيرة للجدل لتبادل السجناء مع إيران.. ووزير العدل البلجيكي يؤكد أنها "ليست مرتبطة بملف أي سجين بعينه" إيران
-
شاهد عشرات الضحايا في انفجار مرعب بمخزن أسلحة جنوب اليمنخمسة أشخاص قتلوا وجرح أكثر من 20 آخرين في حصيلة أولية للانفجار اليمن