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مينينديز يحذر بلجيكا من تسليم إيراني مدان بالإرهاب لطهران

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U.S. Senator Bob Menendez (D-NJ) arrives to the Federal court in Newark, New Jersey April 2, 2015. Senator Menendez of New Jersey was indicted on corruption charges, allegations that the high-ranking Democrat vowed to fight at a news conference on Wednesday night. REUTERS/Eduardo Munoz
السيناتور الديمقراطي بوب مينيندير
ميليشيات إيران

مينينديز يحذر بلجيكا من تسليم إيراني مدان بالإرهاب لطهران

يناقش البرلمان البلجيكي مسألة المصادقة على معاهدة مقترحة لتبادل السجناء مع إيران مما قد يسمح بإعادة أسد الله أسدي إلى طهران

واشنطن - بندر الدوشي

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حذر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي، السيناتور الديمقراطي بوب مينيندير، بلجيكا من تسليم دبلوماسي إيراني متورط في مخططات إرهابية إلى طهران.

وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "يجب أن تلتزم المعاهدة البلجيكية الإيرانية بالتزامات بلجيكا الدولية، ولا يمكن أن تمنح الحصانة لأسد الله أسدي أو أي جهة فاعلة أخرى مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال الإرهاب الشنيعة".

وتابع: "يجب تحميل إيران المسؤولية عن دعم الإرهاب وأخذ الرهائن من أجل كسب التأثير والنفوذ".

ويناقش البرلمان البلجيكي حالياً مسألة المصادقة على معاهدة مقترحة لتبادل السجناء مع إيران، مما قد يسمح بإعادة الإيراني المدان بالإرهاب في بلجيكا أسد الله أسدي إلى طهران.

وطالبت إيران مراراً بلجيكا بالإفراج عن أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني الذي دِين بتهم الإرهاب، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً لدوره في مؤامرة لتفجير تجمع للمعارضة الإيرانية في فرنسا.

أسد الله أسدي
أسد الله أسدي
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ورفضت الحكومة البلجيكية تفسير الحاجة الفورية لمعاهدة تبادل السجناء مع إيران. من جهتها ربطت وسائل إعلام هذا الأمر مع احتجاز إيران لمواطن بلجيكي منذ فبراير ربما كوسيلة ضغط.

ويُحتجز العديد من المواطنين الغربيين في إيران بتهم ملفقة، ولطالما مثلت هذه القضايا أحد أصعب التحديات في العلاقة الإشكالية بين الدول الأوروبية وإيران.

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