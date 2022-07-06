مينينديز يحذر بلجيكا من تسليم إيراني مدان بالإرهاب لطهران

حذر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي، السيناتور الديمقراطي بوب مينيندير، بلجيكا من تسليم دبلوماسي إيراني متورط في مخططات إرهابية إلى طهران.

وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "يجب أن تلتزم المعاهدة البلجيكية الإيرانية بالتزامات بلجيكا الدولية، ولا يمكن أن تمنح الحصانة لأسد الله أسدي أو أي جهة فاعلة أخرى مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال الإرهاب الشنيعة".

A Belgium-Iran treaty must uphold Belgium’s intl obligations & cannot grant impunity to Assadollah Asadi or any other actor responsible for human rights violations & heinous acts of terrorism. Iran must be held to account for backing terrorism & taking hostages for leverage. https://t.co/lXEhkG2dRI — Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) July 5, 2022

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وتابع: "يجب تحميل إيران المسؤولية عن دعم الإرهاب وأخذ الرهائن من أجل كسب التأثير والنفوذ".

ويناقش البرلمان البلجيكي حالياً مسألة المصادقة على معاهدة مقترحة لتبادل السجناء مع إيران، مما قد يسمح بإعادة الإيراني المدان بالإرهاب في بلجيكا أسد الله أسدي إلى طهران.

وطالبت إيران مراراً بلجيكا بالإفراج عن أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني الذي دِين بتهم الإرهاب، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً لدوره في مؤامرة لتفجير تجمع للمعارضة الإيرانية في فرنسا.

ورفضت الحكومة البلجيكية تفسير الحاجة الفورية لمعاهدة تبادل السجناء مع إيران. من جهتها ربطت وسائل إعلام هذا الأمر مع احتجاز إيران لمواطن بلجيكي منذ فبراير ربما كوسيلة ضغط.

ويُحتجز العديد من المواطنين الغربيين في إيران بتهم ملفقة، ولطالما مثلت هذه القضايا أحد أصعب التحديات في العلاقة الإشكالية بين الدول الأوروبية وإيران.