حديثه أثار صدمة.. مسؤول إيراني رفيع لا يعرف معنى دول 5+1

ما زال محافظ (محافظة كرمانشاه الإيرانية)، لا يعرف أن 5 + 1 تعني خمسة أعضاء دائمين في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا (غير العضو) وليس إيران.
وقال أميري مقدم، في كلمة انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي الناطقة بالفارسية: "عندما يقولون 5 + 1، بخصوص المفاوضات، فهذا يعني أن هذه الدول الخمس في جانب، وإيران في جانب، العالم في جانب وطهران لوحدها في جانب، ثم تساءل، ألا يعني هذا عزة وكرامة إيران؟!".
ولا يعلم حاكم كرمانشاه أن رقم "واحد" في مجموعة (5 + 1) تعني ألمانيا وليس إيران!
وتساءل بعض المستخدمين، كيف تم انتخابه كأعلى مسؤول سياسي للمحافظة وهو بهذا المستوى من الثقافة السياسية؟
كما كتب مستخدم آخر، لمعلوماتك، المجموعة (5 + 1) تشير إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، أي أميركا وإنجلترا وفرنسا والصين وروسيا، بالإضافة إلى ألمانيا التي ليست من أعضاء مجلس الأمن وليس إيران.
يذكر أن مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس أمن الأمم المتحدة، هي الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين بالإضافة إلى ألمانيا، والتي تتولى المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي.
وألمانيا هي شريك صناعي رئيس لإيران، فمعظم الأدوات المستخدمة في البرنامج النووي الإيراني هي ألمانية الصنع.
وحوالي 50 شركة ومؤسسة ألمانية تتواجد في إيران، ولديهم فروعهم الخاصة هناك وأكثر من 12,000 ممثل لشركات ألمانية في البلاد.
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