الاعتقالات مستمرة.. إيران تسجن ناشطا سياسيا معروفا

اعتقلت السلطات الإيرانية الناشط السياسي الإصلاحي المعروف مصطفى تاج زاده، المقرب من الرئيس الأسبق محمد خاتمي وزعيم الحركة الخضراء وآخر رئيس وزراء مير حسين موسوي.

ورأى مراقبون للشأن الإيراني أن هذا الاعتقال قد جاء بغية الحد من الانتقادات اللاذعة للنظام على الصعدين الداخلي والخارجي.

مادة اعلانية

كما أضافوا أن السلطات تقوم بمثل هذه الإجراءت لضبط الوضع الداخلي بعد التغييرات الأخيرة التي طرأت في استخبارات الحرس الثوري.

وقد شغل تاج زادة منصب نائب وزير الداخلية لفترة خلال رئاسة محمد خاتمي.

معتقل سابق

وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت تاج زاده بعد احتجاجات عام 2009 ضد تزوير نتائج الانتخابات المعروفة باسم الحركة الخضراء، وأمضى 7 سنوات في سجون النظام.

وقد رشّح الناشط السياسي الإصلاحي نفسه للانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة التي أعلن فيها فوز إبراهيم رئيسي، لكن مجلس صيانة الدستور لم يؤيد أهليته.

اعتقالات أخرى

يذكر أن هذه الإجراءات جاءت متزامنة مع حملة اعتقالات أخرى تفذتها السلطات الإيرانية اليوم بحق مخرجين.

فقد اعتقلت قوات الأمن المخرج السينمائي محمد رسولوف وزميله مصطفى الأحمد واتهمتهما بالارتباط بجماعات معارضة خارج البلاد، وبالتخطيط لتقويض أمن الدولة، وذلك بسبب منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي طالبا فيها قوات الأمن بإلقاء سلاحها.