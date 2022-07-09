الاعتقالات مستمرة.. إيران تسجن ناشطا سياسيا معروفا

اعتقلت السلطات الإيرانية الناشط السياسي الإصلاحي المعروف مصطفى تاج زاده، المقرب من الرئيس الأسبق محمد خاتمي وزعيم الحركة الخضراء وآخر رئيس وزراء مير حسين موسوي.
ورأى مراقبون للشأن الإيراني أن هذا الاعتقال قد جاء بغية الحد من الانتقادات اللاذعة للنظام على الصعدين الداخلي والخارجي.
كما أضافوا أن السلطات تقوم بمثل هذه الإجراءت لضبط الوضع الداخلي بعد التغييرات الأخيرة التي طرأت في استخبارات الحرس الثوري.
وقد شغل تاج زادة منصب نائب وزير الداخلية لفترة خلال رئاسة محمد خاتمي.
معتقل سابق
وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت تاج زاده بعد احتجاجات عام 2009 ضد تزوير نتائج الانتخابات المعروفة باسم الحركة الخضراء، وأمضى 7 سنوات في سجون النظام.
وقد رشّح الناشط السياسي الإصلاحي نفسه للانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة التي أعلن فيها فوز إبراهيم رئيسي، لكن مجلس صيانة الدستور لم يؤيد أهليته.
اعتقالات أخرى
يذكر أن هذه الإجراءات جاءت متزامنة مع حملة اعتقالات أخرى تفذتها السلطات الإيرانية اليوم بحق مخرجين.
فقد اعتقلت قوات الأمن المخرج السينمائي محمد رسولوف وزميله مصطفى الأحمد واتهمتهما بالارتباط بجماعات معارضة خارج البلاد، وبالتخطيط لتقويض أمن الدولة، وذلك بسبب منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي طالبا فيها قوات الأمن بإلقاء سلاحها.
-
الحجاج يتوافدون على "منى" لرمي جمرة العقبةبدأ مشعر "منى" قبيل فجر اليوم السبت في استقبال حجاج بيت الله الحرام مهللين مكبرين تملؤهم الفرحة والسرور، بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات ... السعودية
-
إيلون ماسك يلغي صفقة تويتر.. والعصفور الأزرق يهددبعد أشهر على الصفقة التي شغلت العالم، أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك إلغائه اتفاق شراء موقع التواصل الاجتماعي تويتر.وأكد صاحب تيسلا، أنه ألغى ... تكنولوجيا
-
نسخة معدلة من الدستور.. سعيّد: زمن الاستبداد ولّىشدد الرئيس التونسي قيس سعيّد الجمعة، على أن زمن الاستبداد ولّى بلا رجعة، مؤكداً أنه لن يعود لا بنص الدستور ولا بأي حكم تشريعي آخر.ورأى في كلمة له، أن ... المغرب العربي