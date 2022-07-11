صحيفة تنشر صورة لعضو خلية إيرانية مكلفة استهداف إسرائيليين بتركيا

نشرت صحيفة "صباح" التركية تفاصيل وصوراً جديدة، حول مخطط عملاء إيرانيين لاستهداف إسرائيليين في مدينة إسطنبول، بعد نحو ثلاثة أسابيع من اعتقال ثمانية أشخاص على علاقة بالموضوع.

وفي تقرير الصحيفة التركية، نُشِرت صور للقنصل الإسرائيلي في إسطنبول، ولأحد أعضاء الخلية، وللمسدسات التي كانت بحوزتهم.

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كما أشار التقرير إلى أن المخابرات التركية اكتشفت أن أعضاء الفريق الإيراني دخلوا تركيا في تواريخ مختلفة واجتمعوا سراً.

كما أقام أعضاء من الفريق الإرهابي في ذلك الفندق قبل وصول السياح الإسرائيليين. وبحسب هذا التقرير، قامت قوات الأمن التركية بهدوء بتغيير فندق السياح الإسرائيليين.

ووفقاً لوسائل الإعلام التركية، وصحيفة "صباح"، فإن تحرك إيران بإرسال جماعة إرهابية لقتل مواطنين إسرائيليين جاء بعد عدة جرائم قتل في إيران، كان آخرها مقتل حسن صياد خدائي، أحد كبار قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في طهران.

وبحسب صحيفة "صباح"، فإن عناصر الأمن الأتراك الذين كانوا يراقبون زيارات هذا الفريق أوقفوهم أخيرًا يوم الخميس 15 يونيو، في مداهمة لثلاثة أماكن مختلفة في أحياء بيوغلو، وبيليك دوزو، وبيوك شكمشه.

ووفقا لهذا التقرير فقد تم ضبط ثلاثة مسدسات وثلاثة كاتمات للصوت وسلاح ليزر مع المعتقلين.

وبحسب "صباح"، فقد تم اعتقال أربعة من أعضاء هذا الفريق منذ البداية بتهمة "التجسس السياسي والعسكري"، والتحقيقات حول خطة الاغتيال مستمرة.

وبعد وقت قصير من كشف خطة إيران لقتل مواطنين إسرائيليين في تركيا، أُقيل حسين طائب رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني من منصبه.

كما توترت العلاقات بين تركيا وإيران، وتأجلت زيارة حسين أمير عبد اللهيان إلى أنقرة عدة مرات.