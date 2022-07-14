الرئيس الإيراني يحذّر الولايات المتحدة وحلفاءها من زعزعة أمن المنطقة

حذّر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الخميس، الولايات المتحدة وحلفاءها من زعزعة أمن الشرق الأوسط، وذلك بعد توقيع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي يزور إسرائيل، إعلانا أمنيا بين واشنطن وتل أبيب موجّها بالدرجة الأولى ضد طهران.

وتوجه رئيسي بالقول إلى "الأميركيين وحلفائهم الإقليميين، إن الأمة الإيرانية لن تقبل بأي انعدام للأمن أو أزمة في المنطقة، وأي خطأ في هذه المنطقة سيتم التعامل معه برد قاسٍ"، وذلك في خطاب متلفز ألقاه في محافظة كرمانشاه.

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وجددت الولايات المتحدة خلال توقيع الرئيس جو بايدن الإعلان الأميركي الإسرائيلي التزامها بأمن إسرائيل وقوة ردعها. كما أكد الإعلان التزام واشنطن بردع التهديدات الإيرانية النووية وعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي. وأشار الإعلان الأميركي - الإسرائيلي، في ذات الصدد إلى أن واشنطن ستستخدم قوتها لضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً. كما أوضح الإعلان أن واشنطن ملتزمة بالعمل مع الشركاء لمواجهة العدوان الإيراني.

الإعلان الأميركي الإسرائيلي، والذي لم يشهد مثله الطرفان منذ عقدين، أكد على أن أمن إسرائيل ضروري لمصالح أميركا وركيزة للأمن الإقليمي. كما شكل التفاهم على التعاون في تقنيات الدفاع المتطورة محوراً مهماً من محاور الإعلان الموقع بين الدولتين. كما أشار الإعلان إلى ضرورة التعاون في أنظمة أسلحة الليزر عالية الطاقة للدفاع عن إسرائيل.