.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فرنسا تطالب إيران بالإفراج عن 3 مخرجين معارضين معتقلين

  • الخط
FILE - Iranian filmmaker Jafar Panahi, takes a moment at his home after he was freed from jail, in Tehran, Iran, Tuesday, May 25, 2010. Iranian authorities have arrested an internationally renowned filmmaker, media reported on Tuesday, July 12, 2022, the third Iranian director to be locked up in less than a week as the government escalates a crackdown on the country's celebrated cinema industry. (AP Photo, File)
المخرج جعفر بناهي (أرشيفية)
سجون إيران

فرنسا تطالب إيران بالإفراج عن 3 مخرجين معارضين معتقلين

مطالبة باريس بالإفراج عن جعفر بناهي ومحمد رسولوف ومصطفى الأحمد يُعد أحدث انتقاد لسجل إيران في مجال حقوق الإنسان من جانب قوى غربية كبرى

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، إن فرنسا حثت إيران على الإفراج عن ثلاثة مخرجين سينمائيين اعتقلوا في وقت سابق من الشهر الحالي، في أحدث انتقاد لسجل إيران في مجال حقوق الإنسان من جانب قوى غربية كبرى.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أسماء ثلاثة مخرجين إيرانيين اعتقلوا يومي 8 و11 يوليو الحالي، وهم جعفر بناهي ومحمد رسولوف ومصطفى الأحمد.

المخرج محمد رسولوف في مهرجان كان في 2017
المخرج محمد رسولوف في مهرجان كان في 2017

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الحالي، أن رسولوف والأحمد قد اعتقلا بعد اتهامات بـ"صلاتهما بجماعات مناهضة للحكومة" و"ارتكاب مخالفات أمنية".

كما كانت عدة صحف إيرانية قد ذكرت أن قوات الأمن اعتقلت المخرج العالمي الشهير جعفر بناهي، جراء تصعيد الحكومة حملتها على صناعة السينما في البلاد.

وأشارت التقارير إلى توقيف بناهي، أحد أشهر المخرجين المعارضين الإيرانيين، الاثنين الماضي، أثناء توجهه إلى النيابة العامة في طهران لمتابعة ملف زميليه المحتجزين.

وقال زميل لبناهي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لوكالة "أسوشيتد برس"، إن السلطات أرسلت بناهي إلى سجن إيفين سيئ السمعة في إيران لقضاء عقوبة بالسجن تعود إلى سنوات ماضية.

المخرج جعفر بناهي في مهرجان برلين السينمائي في 2006
المخرج جعفر بناهي في مهرجان برلين السينمائي في 2006
إيران تكشف عن وحدة بحرية للمسيّرات تزامناً مع زيارة بايدن للمنطقة إيران ميليشيات إيران إيران تكشف عن وحدة بحرية للمسيّرات تزامناً مع زيارة بايدن للمنطقة

وكان قد صدر حكم بحق بناهي عام 2011 بالسجن ست سنوات بتهمة نشر دعاية مناهضة للحكومة، ومُنِع من الإخراج لمدة 20 عاماً، كما منع من مغادرة البلاد.

رغم ذلك، لم يتم تنفيذ الحكم، وقام بناهي بإخراج أفلام بعيداً عن أعين الرقابة، دون موافقة أو تصاريح حكومية على السيناريو، لتعرض في الخارج وتلقى استحسانا كبيراً.

وقد حاز بناهي البالغ من العمر 62 عاماً على عدة جوائز دولية، أهمها جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي عام 2015 عن "تاكسي طهران"، وأفضل سيناريو في مهرجان كان 2018 عن فيلمه "ثلاثة وجوه".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ماذا ينتظر العالم من القمة السعودية الأميركية في جدة؟ ماذا ينتظر العالم من القمة السعودية الأميركية في جدة؟
اكتشف المزيد