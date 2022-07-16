إيران تفرض عقوبات على 61 أميركياً مع وصول المحادثات النووية إلى طريق مسدود

قالت إيران، اليوم السبت، إنها فرضت عقوبات على 61 أميركيا آخرين، منهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، لدعمهم جماعة إيرانية معارضة، في الوقت الذي وصلت فيه محادثات استمرت شهورا لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إلى طريق مسدود.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن مسؤولين آخرين أدرجتهم وزارة الخارجية الإيرانية على القائمة السوداء للتعبير عن دعمهم لجماعة مجاهدي خلق المعارضة في المنفى، من بينهم محامي الرئيس السابق دونالد ترمب رودي غولياني، ومستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون.

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وسمحت العقوبات، التي صدرت ضد عشرات الأميركيين في الماضي لأسباب مختلفة، بمصادرة أي أصول يملكونها في إيران، لكن الغياب الواضح لمثل هذه الأصول يعني أن الخطوات ستكون رمزية إلى حد كبير.

وهناك تقارير عن مشاركة غولياني وبومبيو وبولتون في فعاليات منظمة مجاهدي خلق، وتعبيرهم عن دعمهم للجماعة.

وفي يناير، فرضت إيران عقوبات على 51 أميركيا، وأدرجت 24 أميركيا آخرين في القائمة السوداء خلال أبريل في تحركاتها الأخيرة ردا على العقوبات.

وبدأت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في نوفمبر في فيينا، واستمرت في قطر خلال يونيو، لكن المفاوضات تتعثر منذ شهور.