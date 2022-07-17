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إسرائيل: نملك حرية التصرف لمواجهة برنامج إيران النووي

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لابيد: سنناقش ضرورة تجديد تحالف عالمي قوي يوقف برنامج إيران النووي #العربية
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد (فرانس برس)

إسرائيل: نملك حرية التصرف لمواجهة برنامج إيران النووي

دبي - العربية.نت

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أنه أوضح للرئيس الأميركي بايدن معارضته للاتفاق النووي.

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وقال في مستهل جلسة الحكومة، اليوم، إن إسرائيل تحتفظ بحرية التصرف الكامل دبلوماسيا وعملياتيا ضد البرنامج النووي الإيراني.

كما وصف لابيد زيارة بايدن بـ "التاريخية"، نظرا لتحقيقها إنجازات سياسية واقتصادية وأمنية، على حد وصفه.

تعهّد مشترك

أتت هذه التطورات بعدما وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، الخميس الماضي، تعهدا مشتركا لمنع حصول إيران على سلاح نووي، وذلك في ختام جدل طويل حول المساعي الدبلوماسية مع طهران.

وقال بايدن الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي، إنه منفتح على خيار الملاذ الأخير، باستخدام القوة ضد طهران، في خطوة واضحة باتجاه قبول دعوات إسرائيل للقوى الدولية بالتلويح "بتهديد عسكري قوي".

جولات ماراثونية

يذكر أن المحادثات النووية بين إيران والدول الكبري كانت انطلقت في فيينا منذ أبريل العام الماضي، واستمرت على مدى جولات ماراثونية، قبل أن تتوقف في مارس المنصرم جراء بعض الطلبات الإيرانية المستجدة من خارج الاتفاق، كرفع اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، فضلا عن تشددها في بعض الضمانات.

ومنذ ذلك الحين غرقت المباحثات في حالة من الجمود، إلا أن المساعي الأوروبية الأخيرة دفعت نحو العودة إلى طاولة التفاوض ثانية.

في حين أبدى بايدن نيته إعادة واشنطن إلى متن الاتفاق، بشرط عودة طهران لاحترام كامل التزاماتها بموجبه، والتي بدأت التراجع عنها اعتبارا من عام 2019.

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