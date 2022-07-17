بظروف غامضة.. مقتل ضابط كبير في البحرية الإيرانية

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بمقتل الضابط في البحرية الأدميرال بيت إيليه ديفسلار، أثناء "أدائه مهامه"، وفق زعمها.

ونقلت الوكالة عن البحرية الإيرانية في نوشهر قولها، إن "مراسم تشييع جثمانه ستقام اليوم من أمام أميرالية مدينة نوشهر باتجاه ميدان آزادي".

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لا تفاصيل إلا عن موعد الجنازة

ونشرت الوكالة بعض التفاصيل عن مراسم تشييع جثمان القتيل، موضحة أنها ستقام اليوم الأحد أمام أميرالية نوشهر باتجاه ساحة آزادي.

إلا أنها رغم ذلك لم توضح الأسباب الحقيقية وراء إعلان الوفاة.

اغتيالات غامضة

يذكر أن سلسلة من الاغتيالات والوفيات المريبة كانت طالت ضباطاً إيرانيين وشخصيات كثيرة خلال الأشهر الماضية.

وكان أبرزها اغتيال العقيد حسن صياد خدائي، بطلقات نارية قرب منزله شرق طهران، في 22 مايو الماضي، تلاه مقتل ضابطين بظروف غريبة إثر نقلهما إلى المستشفى.

في حين تتهم السلطات الإيرانية عادة إسرائيل بالضلوع في تلك الأحداث، وتتوعد بالثأر.