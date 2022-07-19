.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إيران.. القضاء يؤكد عقوبة السجن 6 أعوام على المخرج جعفر بناهي

  • الخط
جعفر بناهي مخرج إيراني شهير وكاتب سيناريو
سجون إيران

إيران.. القضاء يؤكد عقوبة السجن 6 أعوام على المخرج جعفر بناهي

"بناهي حكم عليه في العام 2010 بالسجن 6 سنوات".. رغم ذلك، لم يتم تنفيذ الحكم

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكدت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن على المخرج المعارض جعفر بناهي الذي أوقف الأسبوع الماضي، تمضية عقوبة بالسجن 6 أعوام صدرت في حقه قبل أكثر من عقد من الزمن.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، مسعود ستايشي، إن "بناهي حكم عليه في العام 2010 بالسجن ست سنوات (...) وعليه تم إدخاله مركز الاحتجاز (السجن) في إوين (بطهران) لقضاء هذه العقوبة".

محمد رسولوف ومصطفى آل أحمد
محمد رسولوف ومصطفى آل أحمد

وكانت التقارير أشارت إلى توقيف بناهي، أحد أشهر المخرجين المعارضين الإيرانيين، قبل نحو أسبوعين، أثناء توجهه إلى النيابة العامة في طهران لمتابعة ملف زميليه المحتجزين محمد رسولوف ومصطفى الأحمد.

وقال زميل لبناهي، قال إن السلطات أرسلت بناهي إلى سجن إيفين سيئ السمعة في إيران لقضاء عقوبة بالسجن تعود إلى سنوات ماضية.

وكان قد صدر حكم بحق بناهي عام 2011 بالسجن ست سنوات بتهمة نشر دعاية مناهضة للحكومة، ومُنِع من الإخراج لمدة 20 عاماً، كما منع من مغادرة البلاد.

قمة روسية تركية إيرانية اليوم لبحث القمح الأوكراني وشمال سوريا إيران روسيا و أوكرانيا قمة روسية تركية إيرانية اليوم لبحث القمح الأوكراني وشمال سوريا

رغم ذلك، لم يتم تنفيذ الحكم، وقام بناهي بإخراج أفلام بعيداً عن أعين الرقابة، دون موافقة أو تصاريح حكومية على السيناريو، لتعرض في الخارج وتلقى استحسانا كبيراً.

وقد حاز بناهي البالغ من العمر 62 عاماً على عدة جوائز دولية، أهمها جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي عام 2015 عن "تاكسي طهران"، وأفضل سيناريو في مهرجان كان 2018 عن فيلمه "ثلاثة وجوه".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الأسوأ منذ 10 سنوات.. صيف إسبانيا يُشعل الحرائق ويقتل 510 أشخاص الأسوأ منذ 10 سنوات.. صيف إسبانيا يُشعل الحرائق ويقتل 510 أشخاص
اكتشف المزيد