إيران.. القضاء يؤكد عقوبة السجن 6 أعوام على المخرج جعفر بناهي

أكدت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن على المخرج المعارض جعفر بناهي الذي أوقف الأسبوع الماضي، تمضية عقوبة بالسجن 6 أعوام صدرت في حقه قبل أكثر من عقد من الزمن.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، مسعود ستايشي، إن "بناهي حكم عليه في العام 2010 بالسجن ست سنوات (...) وعليه تم إدخاله مركز الاحتجاز (السجن) في إوين (بطهران) لقضاء هذه العقوبة".

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وكانت التقارير أشارت إلى توقيف بناهي، أحد أشهر المخرجين المعارضين الإيرانيين، قبل نحو أسبوعين، أثناء توجهه إلى النيابة العامة في طهران لمتابعة ملف زميليه المحتجزين محمد رسولوف ومصطفى الأحمد.

وقال زميل لبناهي، قال إن السلطات أرسلت بناهي إلى سجن إيفين سيئ السمعة في إيران لقضاء عقوبة بالسجن تعود إلى سنوات ماضية.

وكان قد صدر حكم بحق بناهي عام 2011 بالسجن ست سنوات بتهمة نشر دعاية مناهضة للحكومة، ومُنِع من الإخراج لمدة 20 عاماً، كما منع من مغادرة البلاد.

رغم ذلك، لم يتم تنفيذ الحكم، وقام بناهي بإخراج أفلام بعيداً عن أعين الرقابة، دون موافقة أو تصاريح حكومية على السيناريو، لتعرض في الخارج وتلقى استحسانا كبيراً.

وقد حاز بناهي البالغ من العمر 62 عاماً على عدة جوائز دولية، أهمها جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي عام 2015 عن "تاكسي طهران"، وأفضل سيناريو في مهرجان كان 2018 عن فيلمه "ثلاثة وجوه".