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قمة روسية تركية إيرانية اليوم لبحث القمح الأوكراني وشمال سوريا

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أردوغان وبوتين ورئيسي "تعبيرية"
روسيا و أوكرانيا

قمة روسية تركية إيرانية اليوم لبحث القمح الأوكراني وشمال سوريا

يعتبر بوتين محاولة الغرب شل الاقتصاد الروسي بأكثر العقوبات صرامة في التاريخ الحديث إعلان حرب اقتصادية

العربية.نت، وكالات

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يزور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، العاصمة الإيرانية طهران للقاء المرشد الإيراني، علي خامنئي، والرئيس، إبراهيم رئيسي، وهي ثاني رحلة خارجية لبوتين منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير الماضي.

وتتزامن زيارة بوتين لإيران مع زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. وسيجتمع الجانبان في طهران لمناقشة اتفاق يهدف إلى استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود.

ويعتبر بوتين محاولة الغرب شل الاقتصاد الروسي بأكثر العقوبات صرامة في التاريخ الحديث إعلان حرب اقتصادية، ويقول إن روسيا بدأت تنصرف عن الغرب وتتحول إلى الصين والهند وإيران.

كما تتركز المحادثات على تهديد تركيا بشن عمليات عسكرية جديدة في سوريا، من أجل تمديد "مناطق آمنة" بعمق 30 كيلومتراً على طول الحدود.

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ويلوّح إردوغان منذ شهرين بشنّ عملية عسكرية ضد مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري، تنطلق من الحدود التركية وتمتد الى منطقتي منبج وتل رفعت في ريف محافظة حلب في شمال سوريا. وتسيطر تركيا وفصائل سورية موالية لها منذ 2016 على مناطق حدودية متاخمة في الشمال.

وقال مسؤول تركي كبير طلب عدم كشف هويته "المحادثات مع بوتين ستركز على الحبوب وسوريا وأوكرانيا. المحادثات ستحاول معالجة الأمور المتعلقة بصادرات الحبوب".

ومن المتوقع أن توقع كل من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقاً في وقت لاحق هذا الأسبوع بهدف استئناف شحن الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود.

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