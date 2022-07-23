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السيول تجتاح محافظة جنوب إيران.. ومقتل 18

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من جنوب إيران (أرشيفية من فرانس برس)

السيول تجتاح محافظة جنوب إيران.. ومقتل 18

العربية.نت، وكالات

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تسببت سيول عنيفة في محافظة فارس جنوب إيران في مقتل 18 شخصاً على الأقل، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية السبت.

وقال محافظ المدينة، يوسف كاريغار، إن أمطاراً غزيرة هطلت على نهر رودبل بالقرب من مدينة استهبان.

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كما أضاف أن فرق الإنقاذ أنقذت 55 شخصاً حوصروا بسبب السيول، لكن 6 أشخاص على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين، بحسب أسوشييتد برس.

تحذير من أمطار موسمية غزيرة

يأتي ذلك فيما حذرت إدارة الأرصاد الجوية الإيرانية من احتمال هطول أمطار موسمية غزيرة في جميع أنحاء البلاد التي تواجه موجة جفاف منذ عقود يُعزى سببها إلى تغير المناخ.

من جنوب إيران (أرشيفية من فرانس برس)
من جنوب إيران (أرشيفية من فرانس برس)

وتفاقمت مخاطر السيول بسبب البناء الواسع النطاق للمباني والطرق بالقرب من مجاري الأنهار.

يذكر أنه في مارس 2018، أسفرت سيول في محافظة فارس عن مقتل 44 شخصاً.

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