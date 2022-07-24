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"لترهيب المتظاهرين".. إيران تنفذ أول إعدام علني منذ عامين

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EDS NOTE GRAPHIC CONTENT - In this picture taken on Saturday, April 16, 2011, and released by the semi-official Mehr News Agency, two men convicted of armed robbery, kidnapping and slaying of two policemen, including the head of Shraz police are hanged in public, at the city of Shiraz, about 555 miles (924 kilometers) south of the capital Tehran, Iran. (AP Photo/Mehr News Agency, Mohammad Hadi Khosravi)
عملية إعدام سابقة في إيران (أرشيفية)
احتجاجات إيران

"لترهيب المتظاهرين".. إيران تنفذ أول إعدام علني منذ عامين

تم تنفيذ حكم الإعدام السبت بحق رجل كان قد أدين بقتل شرطي في مدينة شيراز بفبراير الماضي

العربية.نت

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أفادت منظمة غير حكومية بأن إيران نفّذت السبت أول عملية إعدام علنية منذ أكثر من عامين عبر شنق رجل أدين بقتل شرطي، وسط تزايد القلق من القمع المتزايد في البلاد.

وقالت "منظمة حقوق الإنسان الإيرانية" غير الحكومية ومقرها النرويج، استناداً إلى معلومات نقلتها وسائل إعلام إيرانية رسمية، إن العامل إيمان سابزكار الذي أدين بقتل شرطي في فبراير 2022 في مدينة شيراز جنوبي إيران، أعدِم شنقاً في الصباح الباكر السبت في مسرح الجريمة. وكانت المحكمة العليا أكدت أوائل يوليو الحكم عليه بالإعدام علناً.

إيمان سابزكار الذي أدين بقتل شرطي في فبراير 2022 في مدينة شيراز
إيمان سابزكار الذي أدين بقتل شرطي في فبراير 2022 في مدينة شيراز

وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم إن استئناف هذه العقوبة في الأماكن العامة "يهدف إلى تخويف الناس وترهيبهم حتى لا يتظاهروا"، داعياً المجتمع الدولي إلى الردّ بحزم والاحتجاج على هذه الممارسة.

وأظهرت صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي زُعم أنها لعملية الإعدام، رجلاً يرتدي زي المساجين معلّقاً على ارتفاع أمتار عدّة من الأرض بحبل مثبت على رافعة شاحنة.

صورة نشرتها المنظمة لعميلة الإعدام
صورة نشرتها المنظمة لعميلة الإعدام
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وعادة ما تنفذ عمليات الإعدام في إيران داخل السجون. وقالت المنظمة إن عمليات الإعدام العلنية تستخدم كوسيلة ردع خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقتل أحد أفراد قوات الأمن، مشيرةً إلى أن آخر عملية إعدام علنية في إيران كانت في 11 يونيو 2020.

وعبّرت المنظمة عن قلقها من أن يُواجه المصير نفسه أربعة رجال صدرت في حقهم أحكام بالإعدام لقتل عناصر شرطة في قضايا منفصلة لكنها متشابهة، لافتةً إلى أن عدد الإعدامات في إيران تضاعف في النصف الأول من العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2021.

وعبّر ناشطون في الأسابيع الأخيرة عن قلقهم إزاء حملة قمع متزايدة في إيران التي تشهد احتجاجات غير عادية بسبب الأزمة الاقتصادية. وقد أوقِف خلالها مثقفون ومخرجو أفلام معروفون.

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