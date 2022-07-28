تنظيم كردي إيراني ينفي اتهام طهران له بالتعاون مع الموساد الإسرائيلي

نشرت وزارة الاستخبارات الإيرانية، مساء الأربعاء، ما وصفته بـ "تفاصيل جديدة عن الفريق الإرهابي الانفصالي الذي أرسله الموساد الإسرائيلي"، للقيام بعمليات "تفجير وتخريب" في إيران، وذكرت الوزارة بالاسم "حزب كومله كردستان إيران" بقيادة عبد الله مهتدي، الذي نفى الأخير أي علاقة للحزب الذي يقوده بالموساد.

واتهمت وزارة الاستخبارات الإيرانية، في بيانها عبد الله مهتدي شخصيا بـ "اختيار أعضاء من الحزب للتعاون مع الموساد وربطهم بضباط في الموساد الإسرائيلي".

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وعرضت شبكة "خبر" التلفزيونية الحكومية الإيرانية صورا لمواد متفجرة معبأة في عبوات مختلفة، وعدد من المسدسات المزودة بكواتم صوت، وذخيرة، ومعدات تفجير، وأدوات لتعطيل أنظمة التحكم في بيئة الهدف، إلى جانب كميات من العملات الأجنبية، والحواسيب المحمولة، والهواتف النقالة وزعمت بأنها أدوات لاستهداف منشأة حساسة في إيران، نقلت من كردستان العراق إلى كردستان إيران.

لم تنشر الاستخبارات الإيرانية كثيرا من التفاصيل

ولم تنشر وزارة الاستخبارات الإيرانية بعد أسماء وصور المعتقلين، لكنها وعدت أنه "سيتم في الأيام المقبلة، بعد الأخذ بعين الاعتبار بعض الاعتبارات الاستخباراتية والأمنية، الكشف عن عدد وهوية العناصر المقبوض عليهم، وكذلك العناصر ذات الصلة التي تقيد في الخارج".

وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية قد أعلنت السبت الماضي، اعتقال أعضاء خلية وصفتها بالانفصالية "قبل أن تنجح في تنفيذ العمليات" وقالت إنهم تدربوا في دولة معينة ودخلوا إيران عبر إقليم كردستان العراق، وذكرت وسائل إعلام إيرانية في الداخل أن الدولة المعينة هي جنوب إفريقيا حيث "قام الموساد بتدريب الخلية المذكورة هناك لتفجير عدة مراكز تم محاكاتها كأهداف".

ولم يصدر لحد الآن، أي ردة فعل من قبل وكالة التجسس الإسرائيلية "موساد"، التي قيل إنها كانت وراء سلسلة من العمليات التخريبية الكبرى في السنوات الأخيرة ضد منشآت إيران النووية والصاروخية والمسيراتية ومقتل عدد من العلماء والضباط في هذه المجالات ومن ضمنهم، كبير علماء البرنامج النووي الإيراني، محسن فخري زاده، ولكن من ناحيتها تقوم وسائل الإعلام الإسرائيلية بتغطية كافة تلك الأحداث.

اتهامات نابعة من الاخفاقات

ويرى بعض المراقبين للشؤون الإيرانية، أن نشر وزارة الاستخبارات الإيرانية للبيانات والتصريحات الأخيرة هو بهدف إعادة الهيبة المتصدعة للأجهزة الأمنية الإيرانية على خلفية إخفاقها أمام توغل عملاء إسرائيل وتسلل الموساد إلى أكثر المنشآت والمؤسسات دقة وحساسية في إيران.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها أجهزة الاستخبارات الإيرانية، التنظيمات الكردية الإيرانية وقادتها بالتعاون مع وكالات الاستخبارات والتجسس أميركية وإسرائيلية حتى عربية.

وردا على هذه الاتهامات، وصف حزب كوملة كردستان إيران، بيان وزارة الاستخبارات الإيرانية بأنه "وهمي وغامض" وأوضح أن الذين اعتقلتهم الاستخبارات هم من أعضاء الحزب وكانوا يقومون بـ "أنشطة دعائية وتنظيمية" في المناطق الكردية بمحافظة أذربيجان الغربية الواقعة في شمال غرب إيران.

ووصف الحزب الكردي بيان الاستخبارات الإيرانية بأنه يحتوي على "مزاعم كاذبة واتهامات بعيدة عن العقل"، معتبرا ذلك، محاولة من النظام الإيراني للتعويض عن "إخفاقاته الأمنية والاستخبارية والإذلال الذي لحق به" خلال هذه الفترة.

حزب كوملة كردستان إيران

تأسس "حزب كادحي كوملة كردستان إيران" (بالكردي: کۆمه‌ڵهٔ شۆڕشگێڕی زه‌حمه‌تکیشانی کوردستانی ئێران) في عام 1984 وشهد الحزب تحولات عقائدية خلال العقود الماضية من حزب ماركسي كردي إلى حزب ديمقراطي اجتماعي يدافع عن حقوق الكرد وسائر الشعوب غير الفارسية في إيران.

وخلافا لاتهام هذا الحزب بـ "الانفصالية" في بيان وزارة الاستخبارات الإيرانية، فإن "حزب كومله" يؤكد على "النضال من أجل إقامة حكومة اتحادية فيدرالية ديمقراطية وعلمانية في إيران، وهو عضو مؤسسة في "مؤتمر شعوب إيران الفيدرالية" الذي يضم 15 تنظيما تركيا وبلوشيا وعربيا ولوريا وكرديا وتركمانيا".

ويشغل عبد الله مهتدي حاليا منصب الأمين العام لهذا الحزب، ويضم أعضاء المكتب السياسي، فاروق باباميري، وأبو بكر مدرسي، وصالح شريفي، وعبدالله أذربار.

في المؤتمر الحادي عشر للحزب الذي عقد 31 أكتوبر 2006، أطلق هذا الحزب اسم "حزب كومله كردستان إيران" بدلا من اسم "حزب كومله كادحي كردستان إيران"، وهو حاليا أحد الأحزاب الكردية الإيرانية الثلاثة الأعضاء في الاشتراكية الدولية، والأعضاء في الأسرة الديمقراطية الاجتماعية الدولية.