رفع عدد الرحلات بين طهران وموسكو إلى 35 رحلة أسبوعياً

بعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران، كشفت تقارير أميركية أن إيران ستبدأ في تزويد روسيا بقطع غيار للطائرات وبخدمة الطائرات الروسية، وذلك في إطار اتفاقية جديدة موقعة بين البلدين. كما أنه تم الاتفاق على رفع مستوى الرحلات بين البلدين إلى 35 رحلة أسبوعياً.

وقد وافقت إيران على "توقيع اتفاقية ستوفر لروسيا المزيد من خيارات الطيران، وستساعد الطائرات (الروسية) على المدى القريب"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "موسكو تايمز"، ونقلته قناة "فوكس نيوز" الأميركية.

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وتتضمن الاتفاقية تعهداً بزيادة الرحلات الجوية بين البلدين إلى 35 رحلة أسبوعياً، علماً أن هناك حوالي 19 دولة فقط لديها وصول مباشر إلى روسيا حالياً.

وتحركت الدول الغربية وحلفاؤها لعزل موسكو بعد أن شنت عمليتها العسكرية في أوكرانيا. ونظرت روسيا إلى دول أخرى، بما في ذلك إيران، للمساعدة في التحايل على العقوبات الغربية المفروضة عليها والتخلص من آثارها الاقتصادية الفورية.

وفي هذا السياق، كشف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أن وكالات المخابرات حصلت على معلومات تشير إلى أن طهران ستزود موسكو بطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى تدريب القوات على استخدامها.

وقال سوليفان للصحافيين في البيت الأبيض: "تشير معلوماتنا إلى أن الحكومة الإيرانية تستعد لتزويد روسيا بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات بدون طيار".

وأضاف سوليفان: "من غير الواضح ما إذا كانت إيران قد سلمت بالفعل أياً من هذه الطائرات بدون طيار إلى روسيا، لكن هذا مجرد مثال واحد على كيف تتطلع روسيا إلى دول مثل إيران للحصول على قدرات جديدة ".