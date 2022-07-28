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سيول في مناطق محيطة بطهران تودي بحياة 6 أشخاص

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A general view shows destruction following the flood in Imamzadeh Davoud village in the north of Tehran, Iran July 28, 2022. Iranian Red Crescent Society/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
السيول التي ضربت محيط طهران اليوم

سيول في مناطق محيطة بطهران تودي بحياة 6 أشخاص

السبت الماضي أعلن مسؤولون إيرانيون مقتل 22 شخصاً على الأقل جراء سيول ضربت مناطق في محافظة فارس

العربية.نت

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قُتل 6 أشخاص على الأقل ولا يزال آخرون في عداد المفقودين، جراء سيول ضربت، فجر الخميس، مناطق قرب طهران، وفق ما أفاد مسؤولون إيرانيون.

وهي المرة الثانية خلال أيام قليلة التي يلقى فيها أشخاص مصرعهم في البلاد بسبب سيول وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، بعد الإعلان، السبت، عن مقتل 22 شخصاً على الأقل في محافظة فارس (جنوب).

وقال مدير جمعية الهلال الأحمر الإيرانية بير حسين كوليوند للتلفزيون الرسمي: "حتى الآن، قتل خمسة أشخاص وأصيب تسعة بجروح جراء السيول في قرية إمام زاده داوود" الواقعة إلى الغرب من العاصمة.

السيول التي ضربت محيط طهران اليوم
السيول التي ضربت محيط طهران اليوم

وأوضح أن الأمطار الغزيرة التي هطلت اعتباراً من ليل الأربعاء، أدت لانزلاق التربة في القرية، ما تسبب باحتجاز عدد من السيارات في الوحل.

وأظهرت صور وفيديوهات تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قرية امام زاده داوود، سيلاً من المياه داخل الأحياء.

السيول التي ضربت محيط طهران اليوم
السيول التي ضربت محيط طهران اليوم

من جهته، أكد وزير الداخلية أحمد وحيدي الذي وصل إلى المنطقة المنكوبة، تواصل البحث عن مفقودين في محافظة طهران.

وأشار إلى أن كميات الوحول التي اجتاحت قرية إمام زاده داوود، وصل ارتفاعها أحياناً إلى أربعة أمتار.

وفي شرق العاصمة، عثرت فرقة من خلية الأزمة في طهران على جثة شخص قضى جراء السيول، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وأعطى رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي الذي يقوم، الخميس، بزيارة إلى محافظة همدان في غرب البلاد، توجيهاته إلى المسؤولين المحليين في طهران لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة تبعات السيول، وفق بيان للرئاسة.

السيول التي ضربت محيط طهران اليوم
السيول التي ضربت محيط طهران اليوم

وأعلن مسؤولون إيرانيون، السبت، مقتل 22 شخصاً على الأقل جراء سيول ضربت، الجمعة، مناطق في محافظة فارس.

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ويُعد المناخ في جنوب إيران ووسطها جافاً إلى حد كبير، إلا أن هذه المناطق شهدت فيضانات في مراحل متعددة.

ففي يناير، قضى ثمانية أشخاص على الأقل، غالبيتهم في فارس، جراء فيضانات نتجت عن أمطار غزيرة.

وأدت فيضانات واسعة النطاق في إيران في مارس وأبريل 2019 إلى مقتل 76 شخصاً على الأقل وأضرار قدرت قيمتها بحوالي ملياري دولار.

ويرى العلماء أن التغير المناخي يزيد من حدة مظاهر المناخ القصوى، بما يشمل الجفاف إضافةً إلى احتمال ارتفاع حدة العواصف والمطر.

السيول التي ضربت محيط طهران اليوم
  • السيول التي ضربت محيط طهران اليوم
  • السيول التي ضربت محيط طهران اليوم
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السيول التي ضربت محيط طهران اليوم
السيول التي ضربت محيط طهران اليوم
السيول التي ضربت محيط طهران اليوم
السيول التي ضربت محيط طهران اليوم
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